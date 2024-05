Ob dnevu Evrope v evropskih institucijah dan odprtih vrat

V okviru praznovanja dneva Evrope, s katerim Evropska unija 9. maja obeležuje začetek evropskega povezovanja pred več kot 70 leti, bodo evropske institucije danes v Bruslju in drugod odprle vrata obiskovalcem. V Bruslju ob tem poudarjajo, da bo pred skorajšnjimi evropskimi volitvami to tudi priložnost za boljše poznavanje dela unije.

Dan odprtih vrat je namreč odlična priložnost ne samo za ogled institucij, ampak tudi za seznanitev s tem, kaj vse je unija naredila oziroma dela za svoje državljane. Obiskovalci bodo lahko sodelovali v razpravah, pripravili pa so tudi nastope, igre in različne dejavnosti.

V Bruslju svoja vrata danes med drugim odpirajo Evropska komisija, Svet EU in Evropski parlament, v Frankfurtu pa Evropska centralna banka za vnaprej napovedane obiskovalce, v članicah in drugod po svetu pa tudi predstavništva EU.

Slovenska stojnica obarvana s kulinaričnimi, športnimi in zelenimi značilnostmi Slovenije

Slovenska vlada je kot vrhunec dneva odprtih vrat izpostavila stojnice držav članic v poslopju Sveta EU, na katerih se države predstavljajo s svojimi značilnostmi in posebnostmi ter s svojim prispevkom k povezavi. S pisano ponudbo tako simbolno pokažejo, kako različnost združuje in bogati skupno evropsko družino, je zapisala vlada na svoji spletni strani.

Slovenija na dogodku sodeluje s stojnico, ki je obarvana s kulinaričnimi, športnimi in predvsem zelenimi značilnostmi Slovenije. Obiskovalci lahko svoje poznavanje Slovenije preizkusijo v kolesu sreče, poskusijo slovensko potico in se naučijo, kako se potica pripravi po receptu, ki ga je Slovenija zaščitila na ravni EU. Slovenski med obiskovalci lahko okušajo v medenjakih. Obiskovalce bodo na stojnici pričakali tudi slovenska jabolka, Slovenija kot športna destinacija, zelena in kulinarična destinacija ter kuharice tipičnih slovenskih jedi.

Ob letošnjem praznovanju 20. obletnice največje širitve EU obiskovalce po stojnicah držav, ki so se EU pridružile 1. maja 2004 – torej Cipra, Češke, Estonije, Malte, Madžarske, Litve, Latvije, Poljske, Slovaške in Slovenije – vodi poseben kažipot. Obiskovalci pa si lahko v stavbi Evropa ogledajo tudi razstavo arhivskih fotografij iz leta 2004.

Posebne dejavnosti so pripravili tudi ob 25-letnici evra in 30-letnici enotnega evropskega trga.

Podroben program je na voljo na spletni strani https://europeday.europa.eu/index_en.

Dan Evrope je sicer posvečen spominu na objavo Schumanove deklaracije, predloga političnega sodelovanja v Evropi za trajen mir med evropskimi narodi. 9. maja 1950 jo je predstavil tedanji francoski zunanji minister Robert Schuman, v njej pa je predlagal ustanovitev evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ), katere članice bi združile svojo proizvodnjo premoga in jekla.

ESPJ so sestavljali Francija, Zahodna Nemčija, Italija, Nizozemska, Belgija in Luksemburg in je bila prva od nadnacionalnih evropskih povezav, ki so se pozneje oblikovale v to, kar je danes Evropska unija.