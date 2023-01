Novozelandski laburisti za svojega vodjo imenovali Hipkinsa

Hipkins je dejal, da bo njegova glavna skrb zagon gospodarstva. Prav poslabšanje gospodarskih razmer je v preteklih mesecih povzročilo padec priljubljenosti laburistične vlade pod vodstvom Jacinde Ardern.

Stranko in državo bo vodil najmanj do splošnih volitev 14. oktobra letos

Hipkins je bil doslej kot minister pristojen za področja policije, izobraževanja in javnih storitev, najbolj pa je znan po svojem vodenju zdravstvenega resorja v času pandemije covid-19, ko je bdel nad izvajanjem zelo strogih omejitev. Stranko in državo bo vodil najmanj do splošnih volitev, ki bodo 14. oktobra letos.

Ardernova je v četrtek šokirala Novo Zelandijo z naznanitvijo, da se manj kot tri leta po osvojitvi drugega mandata poslavlja s položaja. Po napornih letih, ki so jih zaznamovale naravne nesreče, pandemija in prvi teroristični napad v državi, je sporočila, da preprosto nima več moči za vodenje države.

Hipkins je bil danes znova kritičen do tega, kako so v nekaterih delih družbe obravnavali njegovo predhodnico. Dejal je, da je bilo ravnanje nekaterih, zlasti na družbenih omrežjih, nagnusno. Dodal je, da razume, da bo kot premier postal javna osebnost, vendar pa to ne bo veljalo za njegovo družino. Prizadeval si bo, da bosta njegova otroka, stara šest in štiri leta, živela normalno življenje.