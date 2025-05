Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili negativen teden. Med razlogi je bilo omajano zaupanje finančnih trgov v javnofinančno vzdržnost ZDA, predsednik Donald Trump pa je nato v petek še zagrozil z novimi carinami, med drugim 50-odstotnimi na uvoz blaga iz EU. Vsi trije osrednji indeksi so tako spet padli nižje, kot so bili ob koncu 2024.

Širši indeks Standard & Poor's 500 je v tednu dni nazadoval za 2,6 odstotka na 5.802,82 točke, industrijski indeks Dow Jones je izgubil 2,5 odstotka in končal pri 41.603,07 točke, tehnološki indeks Nasdaq Composite pa je zdrsnil za prav tako 2,5 odstotka na 18.737,21 točke.

Kljub znižanju bonitetne ocene ZDA, za katerega se je kot zadnja od treh glavnih bonitetnih hiš odločila agencija Moody's, rasti zahtevanih donosov ameriških obveznic in novim padcem indeksa vodilnih gospodarskih kazalnikov ZDA so newyorški indeksi v ponedeljek napredovali.

Gospodarskih novic v torek ni bilo, vlagatelji pa so vrgli oko na dogajanje v Washingtonu, kjer so republikanci v kongresu potrjevali proračunske dokumente z davčnimi olajšavami za premožne ter zmanjšanjem porabe za zdravstvo in druge socialne programe, ki pod črto ne znižujejo javnofinančnega primanjkljaja. Indeksi so nazadovali, padanje se je z večjo intenziteto nadaljevalo v sredo.

Kongresni republikanci so v noči na četrtek v predstavniškem domu tesno potrdili proračunski predlog, zdaj pa je na vrsti senat, ki bo vnesel svoje spremembe. Večjih sprememb indeksov v četrtek ni bilo.

Nacionalno združenje nepremičninskih posrednikov je obenem v četrtek poročalo, da je prodaja rabljenih stanovanjskih nepremičnin v ZDA aprila na mesečni ravni padla za 0,5 odstotka na letno prilagojeno raven štiri milijone enot. V medletni primerjavi je bila prodaja manjša za dva odstotka.

Trump zagrozil z uvedbo 50-odstotnih carin na uvoz iz EU in 25-odstotnih carin za Apple

Trump je nato v petek že navsezgodaj razveselil z jezno objavo glede trgovinskih pogajanj z EU, ki menda ne vodijo nikamor, zaradi česar je zagrozil, da bo kmalu uvedel 50-odstotne carine na uvoz iz EU.

Nato se je razhudil še na Apple, ker svoje telefone izdeluje v tujini s poceni delovno silo, in mu zagrozil, da bo uvedel 25-odstotne carine, če telefonov ne bo izdeloval v ZDA. Dva dni pred tem je še hvalil Apple in napadel EU, da ga toži zaradi različnih stvari. Pozneje je Trump pripomnil, da bo nova visoka carina veljala tudi za Applovega korejskega tekmeca Samsung, saj drugače ne bi bilo pošteno.

Vlagatelji na borzi, vajeni Trumpovih izbruhov in spreminjanja mnenj, so njegove izjave tokrat vzeli s kančkom soli in ni sledila panična razprodaja delnic.

Ministrstvo za trgovino ZDA je ob tem presenetljivo poročalo, da je prodaja novih stanovanjskih nepremičnin aprila od marca narasla za 10,9 odstotka na letno prilagojeno raven 743 tisoč enot.

S&P 500 je v petek nazadoval za 0,7 odstotka, Dow Jones za 0,6 odstotka, Nasdaq pa za odstotek.

Vsa skupaj je S&P 500 letos do zdaj nazadoval za 1,3 odstotka, Dow Jones za 2,2 odstotka, Nasdaq pa za tri odstotke.