Novo razkritje: so vsemu svetu ves čas namerno lagali?

Kitajci so večkrat spreminjali metodologijo štetja okuženih s koronavirusom, pri čemer so dolgo časa asimptomatske primere preprosto ignorirali in jih v uradno statistiko okuženih niso zajemali. Foto: Reuters

Študijo so izvedli na vzorcu 34 tisoč ljudi iz Wuhana in drugih mest v provinci Hubei, pa tudi iz Pekinga, Šanghaja ter provinc Guangdong, Džiangsu, Sečuan in Liaoning.

Protitelesa odkrili pri 491 tisoč prebivalcih Wuhana

V 11-milijonskem Wuhanu so protitelesa proti koronavirusu, ki nastanejo pri okuženih posameznikih, odkrili pri 4,43 odstotka prebivalcev oziroma 491 tisoč ljudeh. Na drugi strani je zdravstvena komisija mesta Wuhan do nedelje uradno potrdila 50.354 okužb, kar je skoraj desetkrat manj, poroča CNN.

Znanstveniki so medtem ugotovili, da ima protitelesa bistveno manj ljudi v drugih mestih v provinci Hubei, in sicer le 0,44 odstotka, zunaj Hubeia pa so odkrili protitelesa pri le dveh od 12 tisoč oseb, ki so sodelovale v študiji, kar kaže na to, da je bilo zaprtje Wuhana z namenom preprečitve širjenja okužb zunaj mesta uspešno.

Yanzhong Huang, strokovnjak za globalna zdravstvena vprašanja v ameriški neprofitni organizaciji Svet za zunanje zadeve, poudarja, da študija razkriva težave s pomanjkljivim dokumentiranjem vseh okuženih, predvsem med vrhuncem epidemije, kar delno pripisuje nastalemu kaosu in nebeleženju asimptomatskih oseb v uradne statistike.

Komunisti v strahu pred izgubo oblasti lagali vsemu svetu?

Z beleženjem podatkov o okuženih je imelo, predvsem zaradi pomanjkanja opreme in zdravstvenega kadra, težave več držav, a pri Kitajski se že dlje časa pojavljajo sumi, da je komunistična oblast zaradi strahu pred povzročitvijo notranje nestabilnosti in oslabitve položaja na mednarodnem parketu domači in svetovni javnosti namerno sporočala bolj optimistične podatke od resničnih.

Oblasti v provinci Hubei so tako med drugim 12. februarja začele k uradnim številkam prištevati še klinično diagnosticirane primere koronavirusa, kar pomeni, da so k okužbam, ki so jih pokazali običajni testi, prišteli še tiste posameznike, ki so kazali simptome in pri katerih je CT-preiskava pokazala na okužbo pljuč. Uradnim številkam so tako prišteli še 13 tisoč novih primerov.

Dokumenti, ki jih je žvižgač predstavil CNN, kažejo, da so oblasti že pred 12. februarjem beležile klinično diagnosticirane primere, a o njih niso obvestile javnosti. Dokumenti prav tako kažejo, da so oblasti za posamezne dni javnosti sporočile nižje število novih primerov in smrti, kot so jih dejansko potrdili, šele konec marca pa so v statistiko začele šteti tudi asimptomatske primere okuženih.

Britanski znanstveniki so zato svojo vlado že spomladi posvarili, da Kitajska prikriva resnične razsežnosti koronavirusa. Na Kitajskem bi lahko bilo po njihovih ocenah do 40-krat več okuženih, kot so kazali podatki kitajskih oblasti. Podobno so ugotovili tudi ameriški strokovnjaki, ki so pripravili poročilo za Belo hišo, v katerem dvomijo o resničnosti uradnih številk iz Kitajske.

Ker je poročala o epidemiji, mora v zapor

Sodišče v Šanghaju na Kitajskem je medtem na štiri leta zapora obsodilo ljubiteljsko novinarko Zhang Zhan, ker je s svojim poročanjem o izbruhu novega koronavirusa v Wuhanu spodbujala jezo in spore. Zhangova je spomladi objavljala videoposnetke o razmerah v Wuhanu. Poleg nje so takrat aretirali tudi številne druge "državljanske novinarje". Po poročanju časnika South China Morning Post je njen odvetnik sporočil, da je Zhangova v precej slabem stanju in je prišla na sodišče z invalidskim vozičkom. Od maja je bila v preiskovalnem priporu in naj bi iz protesta nekaj časa zavračala hrano. Kitajska je po podatkih organizacije Novinarji brez meja ena od držav z največ zaprtimi novinarji in blogerji. Na seznamu medijske svobode je država na repu lestvice. Vedno znova poročajo o primerih tujih novinarjev, ki jih zaradi kritičnega poročanja izženejo iz države ali pa imajo težave pri podaljševanju vizumov.

V Wuhanu decembra divje zabave

Skoraj sedem mesecev po koncu popolnega zaprtja Wuhana je v tem azijskem velemestu v polnem zagonu tudi nočno življenje. Po svetu so tako zaokrožili prizori zabave željnih mladih, ki brezskrbno uživajo na divjih zabavah, kar je trenutno v Evropi popolnoma nepredstavljivo.