Novi nemiri: v raketnem napadu v Jemnu ubitih več deset jemenskih vojakov

Hutiji so v soboto napadli mošejo v vojaškem oporišču okoli 170 kilometrov vzhodno od prestolnice Sana, poročanje francoske tiskovne agencije AFP, ki je govorila z anonimnim vojaškim virom, povzema STA. Vojaški in zdravstveni viri so sporočili, da je bilo v napadu po najnovejših podatkih ubitih najmanj 83 vojakov, 148 pa jih je bilo ranjenih.

Jemenski predsednik Abedrab Mansur Hadi je obsodil strahopetni in teroristični napad na mošejo, ki po njegovem mnenju potrjuje, da si Hutiji ne želijo miru, "saj ne poznajo drugega kot smrt in uničenje in so poceni iransko orodje v regiji". Hutiji za zdaj niso prevzeli odgovornosti za napad.

To je bil prvi večji napad po več mesecih, ko so se umirili spopadi med Hutiji, ki jih podpira Iran, in mednarodno priznano jemensko vlado, ki jo podpira koalicija pod vodstvom Savdske Arabije.

Ravno v petek je vlada zagnala operacijo proti upornikom v regiji Naham, severno od Sane. Spopadi v tej regiji se nadaljujejo tudi danes. Kot je dejal vir za AFP, je bilo ubitih in ranjenih že več deset Hutijev.

Vojna med Hutiji in jemensko vojsko je izbruhnila marca 2015, ko je jemenski predsednik Abedrab Mansur Hadi zbežal v savdsko prestolnico Riad, posredovala pa je vojaška koalicija pod vodstvom Savdske Arabije.

V konfliktu je bilo od tedaj ubitih že skoraj 10 tisoč ljudi, po oceni Združenih narodov pa je sprožil tudi najhujšo humanitarno krizo v svetu.