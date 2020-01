ZDA uvedle nove sankcije proti Iranu

Sankcije zadevajo jeklarska, železarska in tekstilna podjetja, industrijo bakra ter aluminija in osem višjih državnih uradnikov Irana, ki naj bi bili vpleteni v torkov raketni napad na ameriške cilje v Iraku. Gre za zaplembo njihovega premoženja v ZDA in prepoved poslovanja ameriških podjetij in posameznikov s podjetji in osebami na seznamu sankcij, poroča STA.

Iran bodo prikrajšali za več milijard dolarjev prihodka

Mike Pompeo je dejal, da bodo s tem iranski režim prikrajšali za več milijard dolarjev prihodka. Podobnega mnenja je tudi Steven Mnuchin. Trump je že v četrtek omenil, da je uvedel nove sankcije, ki jih bo napovedalo ministrstvo za finance.

Trump bo prav tako v kratkem podpisal izvršni ukaz, ki bo Pompeu in Mnuchinu omogočil uvajanje dodatnih sankcij zaradi iranskega jedrskega programa in zaradi podpiranja šiitskih milic po Bližnjem vzhodu.

Mnuchin je zagotovil, da sankcije delujejo, saj bi imel Iran brez njih več milijard dolarjev, ki bi jih lahko porabil za financiranje terorizma po regiji. Gre sicer za razglasitev zadnjih v dolgi vrsti sankcij, uvedenih od leta 2018, ko je Trump odstopil od mednarodnega iranskega jedrskega sporazuma.

Državni sekretar Mike Pompeo Foto: Reuters

Pompeo je na novinarski konferenci tudi menil, da je Iran najverjetneje sam sestrelil ukrajinsko potniško letalo nad Teheranom. ZDA so pred tednom dni v Bagdadu likvidirale poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde Al Kuds generala Kasema Solejmanija, nakar je Iran odgovoril z raketnim obstreljevanjem dveh vojaških oporišč Američanov in koalicijskih sil v Iraku. Nekaj ur po napadu je v sredo zjutraj kmalu po vzletu s teheranskega letališča strmoglavilo ukrajinsko potniško letalo, pri čemer je umrlo 176 ljudi, piše STA

Iran je uvodoma govoril o tehnični okvari in uradno tega stališča ni spremenil. Vse več pa je dokazov, da je šlo za sestrelitev, najverjetneje zaradi tragične napake. Iranci so nervozno pričakovali ameriški povračilni udarec po raketnem napadu na iraški oporišči, tragične posledice pa nosijo Ukrajina in države, katerih državljani so bili na letalu, kot sta Kanada in Iran sam, saj je bilo na krovu letala največ Irancev.

"Verjamemo, da je letalo verjetno sestrelila iranska raketa. Preden bomo sprejeli dokončen sklep, bomo dovolili da se preiskava konča," je dejal Pompeo, še navaja STA.