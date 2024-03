Nove napetosti: Severna Koreja ob obisku Blinkna v regiji izstrelila več raket

Severna Koreja je danes izstrelila niz balističnih raket kratkega dosega, je sporočil Seul, kjer je na obisku ameriški državni sekretar Antony Blinken. S sogovorniki v Južni Koreji naj bi se po nedavnem zaključku skupnih vojaških vaj ZDA in Južne Koreje pogovarjal tudi o odvračanju grožnje Pjongjanga. Novo izstrelitev raket je že obsodil.

Južnokorejska vojska je sporočila, da je zaznala izstrelitev več raket, ki so letele približno 300 metrov, preden so padle v Vzhodno morje, znano tudi kot Japonsko morje. Izstrelitev je potrdila tudi japonska vlada, ki je dodala, da so pristale izven njene izključne ekonomske cone ter niso povzročile škode, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Blinken, ki ga je danes sprejel južnokorejski predsednik Jun Suk Jeol, je že obsodil izstrelitev in potrdil trdno zavezo ZDA varnosti Južne Koreje, je sporočil njegov tiskovni predstavnik Matthew Miller.

Severna Koreja je rakete izstrelila le nekaj dni po zaključku skupnih vojaških vaj ZDA in Južne Koreje, ki so letos vključevale še večje število vojakov obeh držav. Že v času vaj, ki jih vidi kot pripravo na invazijo, je Pjongjang izvedel več raketnih preizkusov.

V zadnjih dveh letih je Severna Koreja znatno povečala število preizkusov raket in vodenih izstrelkov ter okrepila retoriko proti Južni Koreji in ZDA. Obe strani sta tudi opustili ključne sporazume za zmanjšanje napetosti in okrepili varnost na meji.