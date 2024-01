Severna Koreja naj bi znova izstrelila več vodenih raket

Južnokorejska vojska je danes javila, da je zaznala več vodenih raket, izstreljenih v vode blizu severnokorejskega pristanišča Sinpo. Niti število niti natančna vrsta raket zaenkrat po poročanju tujih tiskovnih agencij nista znana.

V nasprotju z balističnimi testiranje vodenih raket v skladu s trenutnimi sankcijami ZN proti Pjongjangu ni prepovedano. Manevrirni izstrelki imajo sicer običajno reaktivni pogon in letijo na manjši višini kot bolj izpopolnjene balistične rakete, zato jih je težje odkriti in prestrezati.

Odnosi se vse bolj zaostrujejo

Odnosi med Severno in Južno Korejo se v zadnjem času močno zaostrujejo. V zadnjih dveh letih je Severna Koreja znatno povečala število preizkusov raket in vodenih izstrelkov ter okrepila retoriko proti Južni Koreji in ZDA. Obe strani sta tudi opustili ključne sporazume za zmanjšanje napetosti in okrepili varnost na meji. ZDA in Južna Koreja sta okrepili vojaško sodelovanje in izvedli že več skupnih vojaških vaj.

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je večkrat pozval k okrepljenim pripravam na vojno, prejšnji teden pa je Južno Korejo označil za glavnega sovražnika svoje države in zagrozil z vojno v primeru ozemeljskih kršitev. Južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol je svojemu kabinetu v odzivu dejal, da bo Južna Koreja v primeru provokacije severne sosede silovito odgovorila.