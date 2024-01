Severna Koreja izstrelila več manevrirnih izstrelkov

Za Severno Korejo zaradi njenega jedrskega orožja in raketnega programa veljajo mednarodne sankcije. V nasprotju z balističnimi raketami sankcije ZN proti Pjongjangu ne prepovedujejo testiranja manevrirnih izstrelkov.

Manevrirni izstrelki imajo običajno reaktivni pogon in letijo nižje kot bolj izpopolnjene balistične rakete, zato jih je težje odkriti in prestrezati.

BREAKING: North Korea has fired “several” cruise missiles from its west coast into the sea, according to South Korea.



Tensions on the Korean Peninsula have increased as North Korean leader Kim Jong Un accelerates weapons development. pic.twitter.com/yCTo7nwHP8