Severna Koreja preizkuša podvodno jedrsko orožje #video

Glede na trditve obrambnega ministrstva v Pjongjangu so vaje resno ogrožale varnost Severne Koreje, zato je država v odziv izvedla preizkus podvodnega sistema jedrskega orožja, poimenovanega haeil-5-23. Točen datum izvedbe ni znan.

Država je sicer že lansko pomlad poročala o testiranju domnevnih podvodnih jedrskih dronov - različici orožja haeil, kar v korejščini pomeni cunami - in zatrdila, da lahko sprožijo "radioaktiven cunami".

North Korean State Media is claiming that the Country’s Military has conducted a Test of the “Haeil-5-23” Underwater-Nuclear Weapons System in the Sea of Japan, as a Response to a recent Trilateral-Naval Exercise between the United States, Japan, and South Korea which included… pic.twitter.com/itZjnu2aZR — OSINTdefender (@sentdefender) January 19, 2024

V začetku tedna so ZDA, Južna Koreja in Japonska v vodah južno od otoka Jeju izvedle skupne pomorske vaje, ki naj bi bile odgovor na severnokorejsko izstrelitev hipersonične rakete minulo nedeljo. V vajah je sodelovalo devet bojnih ladij, vključno z ameriško letalonosilko USS Carl Vinson.

V zadnjih mesecih so se izrazito poslabšali odnosi med Severno in Južno Korejo. Obe državi sta prenehali izvajati pomembne sporazume o zmanjšanju napetosti, okrepili varnost ob meji in tam izvajali vojaške vaje. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je Seul minuli teden označil za glavno sovražnico.