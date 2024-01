Severna Koreja znova izvedla topniške vaje ob meji z Južno Korejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kim Jo Džong je dejala, da vojska ni izstrelila niti enega izstrelka, temveč je izvedla le "operacijo zavajanja" in opazovala odziv južnokorejskih sil. Foto: Reuters

Severna Koreja je danes v morje severno od varovalnega pasu z Južno Korejo izstrelila okoli 90 topniških izstrelkov, so sporočili iz Seula in potezo označili za novo provokacijo severne sosede. Po navedbah Pjongjanga pa vaje niso predstavljale grožnje za južno sosedo in so bile del običajnega usposabljanja severnokorejske vojske.

Severna Koreja je v petek proti južnokorejskemu otoku Yeonpyeong izstrelila več kot 200 topniških izstrelkov. V soboto naj bi jih nato izstrelila 60, danes pa 88. Po oceni Seula so bile današnje vaje nova provokacija Pjongjanga, ki le povečujejo že tako zaostrene razmere na Korejskem polotoku, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah severnokorejske tiskovne agencije KCNA vaje niso predstavljale grožnje za Južno Korejo in so bile del običajnega usposabljanja vojske Pjongjanga. Po besedah sestre severnokorejskega voditelja Kim Džong-una, Kim Jo Džong pa vojska ni izstrelila niti enega izstrelka, temveč je izvedla le "operacijo zavajanja" in opazovala odziv južnokorejskih sil.

Foto: Reuters "Rezultat je bil jasen, kot smo pričakovali," je dejala. Dodala je, da so južnokorejske sile zvoke eksplozij napačno ocenile kot streljanje in domnevale, da gre za provokacijo. Južnokorejska tiskovna agencija Yonhap je medtem poročala, da so oblasti prebivalce otokov ob zahodni obali pozvale, naj med streljanjem ne zapuščajo svojih domov.

Do niza severnokorejskih vojaških vaj prihaja nekaj mesecev po tem, ko je Pjongjang odstopil od vojaškega sporazuma z južno sosedo iz leta 2018, katerega namen je bil zmanjšati napetosti na polotoku. Kljub odstopu naj nevarnost izbruha konflikta med državama ne bi bila večja, saj je Pjongjang sporazum v preteklosti z izstrelitvami raket in drugimi vojaškimi aktivnostmi že večkrat kršil.