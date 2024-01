Severna Koreja znova izstrelila več vodenih raket

Manevrirni izstrelki imajo sicer običajno reaktivni pogon in letijo nižje od bolj izpopolnjenih balističnih raket, zato jih je težje odkriti in prestrezati.

Manevrirni izstrelki imajo sicer običajno reaktivni pogon in letijo nižje od bolj izpopolnjenih balističnih raket, zato jih je težje odkriti in prestrezati. Foto: Reuters

Severna Koreja je danes s svoje zahodne obale znova izstrelila več vodenih raket, je sporočila južnokorejska vojska in navedla, da je bil to tretji raketni preizkus Pjongjanga v zadnjih sedmih dneh. Kot so še sporočili iz Seula, južnokorejske in ameriške obveščevalne službe opravljajo podrobno analizo izstrelitve, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah južnokorejske vojske so rakete poletele proti morju med Korejskim polotokom in Kitajsko. "Naša vojska tesno sodeluje z ZDA (...) ter pozorno spremlja dejavnosti Severne Koreje," je v izjavi sporočil štab vojske in dodal, da obveščevalne službe ZDA in Južne Koreje opravljajo podrobno analizo izstrelitve.

Severna Koreja je v ponedeljek potrdila, da je v nedeljo s podmornice izstrelila dve vodeni raketi tipa pulhwasal-3-31, ki naj bi predstavljali novo generacijo strateških manevrirnih izstrelkov. Izstrelitev je spremljal tudi severnokorejski voditelj Kim Jong-un. Še eno izstrelitev vodenih raket je Pjongjang opravil minulo sredo.

V nasprotju z balističnimi testiranje vodenih raket v skladu s trenutnimi sankcijami ZN proti Pjongjangu ni prepovedano.

Odnosi med Korejama se v zadnjem času močno zaostrujejo. V zadnjih dveh letih je Severna Koreja znatno povečala število preizkusov raket in vodenih izstrelkov ter okrepila retoriko proti Južni Koreji in ZDA. Obe strani sta tudi opustili ključne sporazume za zmanjšanje napetosti in okrepili varnost na meji. ZDA in Južna Koreja sta medtem okrepili vojaško sodelovanje in izvedli že več skupnih vojaških vaj.