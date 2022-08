Po šestih urah so prašičje organe, med njimi srce, jetra in ledvice znastveniki razrezali ter pokazali, da so bili ti delno oživljeni in da so se nekatere funkcije v njih obnovile. V srcu se je ponovno vzpostavila električna aktivnost, nekatere celice srčne mišice pa so se lahko skrčile. Vendar organi niso delovali na enaki ravni kot pred smrtjo.

Ameriškim raziskovalcem je uspel velik preboj na področju medicine, saj jim je le uro po smrti oz. po tem, ko so ubili prašiča, uspelo delno oživiti njihove organe oz. so ti še kazali znake življenja. Če bi tovrstno tehniko uporabili pri ljudeh, bi lahko povečali število organov, ki so na voljo za presaditev, zdravniki pa bi imeli več časa, da osebi rešijo življenje.

Strokovnjaki so ugotovitve raziskave označili za izjemno pomembne, poroča BBC.

Ko srce preneha biti, telo ostane brez kisika in hranilnih snovi, ki jih potrebuje za preživetje, ob tem organi v telesu nabreknejo, krvne žile se skrčijo, celice, ki so gradniki telesnih organov, začnejo odmirati.

Raziskovalcem je smrt v celicah uspelo odpraviti

Smrt v celicah naj bi se zgodila hitro in naj bi bila trajna, vendar je raziskovalcem z univerze Yale pri živalih, ki so bile mrtve eno uro, uspelo del te škode odpraviti.

"Obnovimo lahko nekatere funkcije celic, ki bi morale biti mrtve, v več vitalnih organih," je dejal profesor Nenad Šestan in dodal: "Te celice delujejo še nekaj ur po tem, ko ne bi več smele."

Podobno raziskavo izvedli leta 2019

Podoben dosežek je raziskovalni skupini uspel že leta 2019 na prašičjih možganih. Zdaj so svojo tehnologijo, imenovano OrganEx, prilagodili za delovanje na celotnem telesu, in ne zgolj na možganih.

Kako deluje OrganEx in kaj potrebuje za delovanje:



Sintetična kri prenaša kisik po telesu. Ta se ne strjuje, zato lahko krene po propadajočih krvnih žilah v prašiču.



Uporablja se koktajl 13 spojin za prekinitev kemičnih procesov, ki preprečijo smrt celic (t. i. apoptoza), in umirijo imunski sistem.



Potrebujejo še napravo za ritmično črpanje tekočine po telesu, ki posnema utrip bitja srca.

V poskusih je bilo vključenih približno 100 prašičev, ugotovitve raziskave so bile objavljene v reviji Nature, pred izvedbo so pridobili etično dovoljenje. Znanstveniki so živali globoko anestezirali in jim nato ustavili srce. Ko so bile te eno uro mrtve, so jih priključili na sistem OrganEx in jim šest ur dajali obnovitveni koktajl. Anestetik so vzdrževali ves čas poskusov.

Po šestih urah so prašičje organe, med njimi srce, jetra in ledvice znanstveniki razrezali ter pokazali, da so bili ti delno oživljeni in da so se nekatere funkcije v njih obnovile. V srcu se je ponovno vzpostavila električna aktivnost, nekatere celice srčne mišice so se lahko skrčile. Vendar organi niso delovali na enaki ravni kot pred smrtjo, poroča BBC.

Do uporabe tehnologije na ljudeh nujnih še veliko raziskav

"Stvari niso tako mrtve, kot smo domnevali prej - dokazali smo, da lahko dejansko sprožimo obnovo celic na molekularni ravni. Celice lahko prepričamo, da ne umrejo," je povedal raziskovalec iz univerze Yale Zvonimir Vrselja. Nevroznanstvenik David Andrijević je dejal, da je bil to "precej presenetljiv trenutek", a da to delovanje "ne kaže na kakršnokoli mentalno aktivnost prašiča". Tako Vrselja kot Andrijević in Šestan so po rodu Hrvati.

Tehnologija je zelo pomembna in obetavna z vidika ohranjanja organov po odvzetju darovalcu meni Stephen Latham, direktor interdisciplinarnega centra za bioetiko na univerzi Yale, a preden jo bodo prilagodili za uporabo na ljudeh, bo nujnih še veliko raziskav.