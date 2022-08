Ukrajinci razkrili skrivno rusko vojsko z več kot milijon "vojakov" #vŽivo

ZDA so v torek napovedale nov krog sankcij proti pripadnikom ruske elite, med katerimi je tudi nekdanja ruska telovadka in domnevna partnerka ruskega predsednika Vladimirja Putina Alina Kabajeva. Kabajevi bo odslej prepovedan vstop v ZDA.

161. dan ruske invazije na Ukrajino. Iz nekaterih mest na vzhodu Ukrajine poročajo o nočnem bombardiranju, do večjih spopadov pa očitno ni prišlo. Ukrajinski obveščevalci so sporočili, da so uspešno identificirali ruske "bote" na spletnih družabnih omrežjih, ki so širili neresnice o poteku okupacije Ukrajine. ZDA pa so v torek napovedale nov krog sankcij proti pripadnikom ruske elite, med katerimi je tudi nekdanja ruska telovadka in domnevna partnerka ruskega predsednika Vladimirja Putina Alina Kabajeva.