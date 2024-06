Notranji ministri EU o načrtu za izvajanje migracijskega pakta

Notranji ministri držav članic EU bodo danes obravnavali skupni načrt za izvajanje migracijskega pakta, ki ga je v sredo sprejela Evropska komisija. Na podlagi tega načrta bodo morale članice do sredine decembra pripraviti nacionalne načrte izvajanja nove migracijske zakonodaje EU. Ministri bodo govorili še o stanju v schengenskem območju.

Komisija bo danes notranjim ministrom, med katerimi bo tudi minister Boštjan Poklukar, na zasedanju v Luxembourgu predstavila skupni načrt za izvajanje evropskega pakta o migracijah in azilu, ki je začel veljati v torek, uporabljati pa se bo začel poleti 2026.

V skupnem načrtu je Bruselj opredelil, kaj vse morajo članice storiti, da bodo pripravljene na izvajanje pakta. Zdaj morajo do decembra pripraviti nacionalne načrte, pred tem pa na komisiji do oktobra pričakujejo osnutke teh načrtov. V sredo so poudarili, da bodo članicam nudili podporo pri tem.

Obravnavali bodo tudi podaljšanje začasne zaščite za Ukrajince

Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je v času sprejemanja pakta izrazila prepričanje, da bo ta prispeval tudi k boljšemu delovanju schengna, v katerem danes nadzor na notranjih mejah omejuje gibanje. Med drugim ga na meji s Slovenijo že osem let izvaja Avstrija, od oktobra lani pa tudi Italija na meji s Slovenijo, ta pa na mejah s Hrvaško in Madžarsko.

Notranji ministri EU bodo stanju v schengenskem območju namenili tudi del današnjega zasedanja, pri čemer naj bi sprejeli izjavo o delovanju schengna.

Obravnavali bodo še podaljšanje začasne zaščite za Ukrajince, ki so se pred rusko agresijo zatekli v EU, do marca 2026, kot je ta teden predlagala komisija.