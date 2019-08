New York zajela panika. Ljudje so mislili, da se pripravlja nov napad. #video

Medtem ko so prebivalci ZDA še vedno v šoku zaradi nedavnih strelskih napadov v El Pasu in Daytonu, so glasni zvoki, ki so močno spominjali na streljanje, v torek zvečer pravi preplah povzročili v New Yorku. S tamkajšnjega Times Squara je v strahu za življenje zbežalo na tisoče ljudi, ki so verjeli, da se v neposredni bližini zadržuje strelec. Na koncu se je izkazalo, da so ljudje slišali zgolj zvoke motociklov.

Passing through #NYC’s #TimesSquare, 1hr after this sound sent 1000s running for their lives, in fear of another mass shooting. Accounts of people trampled, hiding in stores, separated from their families. Authorities confirm it was a motorcycle backfire. This is no way to live. pic.twitter.com/GU2zrJfUv5 — Andrew Hodge 🇺🇸 (@andruhodge) 7 August 2019

Glasne zvoke, ki so spominjali na streljanje, so prebivalci in obiskovalci New Yorka slišali med 21.30 in 22.00 po lokalnem času v bližini Times Squara. Ljudje so po poročanju ameriških medijev v paniki začeli bežati s trga, ne da bi poskušali ugotoviti, kaj natančno je povzročilo hrup.

Ljudje so mislili, da je na delu strelec

Posnetki z družbenih omrežij prikazujejo, kako so se množice ljudi na prenatrpanem območju nenadoma razkropile. Nekateri ljudje, ki so mislili, da je na delu strelec in da ga policija še ni onesposobila, so vpili in plezali drug čez drugega, ko so drveli proti Broadwayju.

Went ahead and grabbed the video myself and edited to the right spot. The panic begins at the top right of the screen #TimesSquare pic.twitter.com/BQrMUS4BC6 — Brian L. (@bleibforth) 7 August 2019

V nekaterih trgovinah so zaposleni stranke preventivno namestili v skladišča svojih poslovalnic. Med stampedom je eden od pešcev padel, vendar se po navedbah oblasti v paniki ni poškodoval nihče.

Policija: Zvoki motociklov so spominjali na strele

Z newyorške policije so kmalu po preplahu sporočili, da na Times Squaru ni bilo strelca. "Zvoki motociklov, ki so prečkali območje, so zveneli kot streli. Prosimo, da vas ne zanese panika. Območje Times Squara je varno," so prestrašenim ljudem sporočili policisti.

Prebivalci ZDA so namreč še vedno v šoku zaradi nedavnih strelskih napadov v El Pasu v Teksasu in Daytonu v Ohiu. V El Pasu je 21-letni belopolti napadalec v soboto ubil 22 ljudi. Njegov nagib je po navedbah preiskovalcev predstavljalo sovraštvo do priseljencev. V nedeljo je v Daytonu 24-letni belopolti domačin v samo eni minuti s strelnim orožjem ubil devet ljudi.