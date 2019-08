Trump predlaga ostrejši nadzor orožja

"Republikanci in demokrati morajo stopiti skupaj in uvesti strožje preglede primernosti kupcev, mogoče to združiti z nujno potrebno reformo priseljevanja. Iz teh tragičnih dogodkov mora priti nekaj dobrega, če že ne odličnega," je tvitnil ameriški predsednik po dveh strelskih pohodih v ZDA prejšnji konec tedna, ki sta zahtevala 29 življenj.

Demokrati sicer že dlje pozivajo k strožji zakonodaji na področju nadzora orožja. Vodja demokratske manjšine v ameriškem senatu Chuck Schumer je po napadih ta konec tedna pozval republikanske kolege, naj prekinejo počitnice in pripravijo zakonodajo, ki bi uredila nadzor nad orožjem. Predstavniški dom, v katerem imajo večino demokrati, je februarja že potrdil zaostritev zakonodaje, po kateri bi morali prodajalci orožja preveriti kupce pri zveznih oblasteh, vendar pa je zakonski predlog obstal v senatu, kjer imajo večino republikanci in zaostrovanju nadzora nad orožjem večinoma nasprotujejo.

Delno krivdo pripisal tudi medijem

Foto: Getty Images Trump je danes na družabnem omrežju Twitter delno krivdo za porast jeze in srda v ZDA pripisal tudi medijem. "Mediji imajo veliko odgovornost do življenja in varnosti v naši državi. Lažne novice so obsežno pripomogle k jezi in srdu, ki se je nabiral več let. Poročanje mora postati pravično, uravnoteženo in nepristransko ali pa se bodo te hude težave še slabšale," je tvitnil.

ZDA sta konec tedna pretresla dva strelska pohoda, prvi v soboto v teksaškem El Pasu, drugi pa v noči na nedeljo v Daytonu v Ohiu. V prvem je napadalec v nakupovalnem središču ubil 20 ljudi, v drugem pa je strelec umoril devet ljudi pred priljubljenim nočnim klubom. Oba sta tudi ranila več deset ljudi. Napadalca v Daytonu je policija ubila, napadalca v El Pasu pa je prijela. Deloval naj bi iz sovraštva do priseljencev iz Latinske Amerike.