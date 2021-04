Neverjetno: poglejte, kako ga je napadla "jezna hobotnica" #video

Incident z "jezno hobotnico" se je geologu Lancu Karlsonu pripetil na počitnicah, ki jih je skupaj z družino preživljal v zalivu Geographe na avstralski jugozahodni obali. Kot je pojasnil, je najprej mislil, da gre za morskega biča, ki naj bi z repom napadel galeba. Ko pa se je s svojo dveletno hčerko živali približal, ko je ta plavala v plitvini, je odkril, da gre v resnici za besno hobotnico.

Pustila za seboj odtise

Tako je tudi nastal viralni posnetek na katerem je mogoče videti, kako razjarjena hobotnica plane proti Karlsonu in njegovi hčerki ter v hipu iztegne svoje dolge lovke preden se umakne. "Udarila je z lovkami, kar je bil pravi šok," je dejal Karlson za Reuters. Srečanja z morsko živaljo pa tu ni bilo konec. Potem, ko sta se s hčerko umaknila, je čez nekaj minut Karlson v vodo stopil sam. Med plavanjem in raziskovanjem školjk in rakovih lupin, ga je znova napadla.

Med plavanjem je najprej začutil udarec lovke po roki, temu pa sta sledila še dva in sicer po zgornjem delu hrbta in vratu. "Plavalna očala so se mi zameglila, voda je nenadoma postala motna in spominjam se šoka in zmedenosti," je tako neljubi dogodek opisal geolog, ki je prišel navzkriž z razburjeno hobotnico.

"It lashed out at me and I was quite surprised; and then it swam off into deeper water."



A geologist was attacked by an octopus in Western Australia. https://t.co/Zm5GRBMVl1 — CNN International (@cnni) April 2, 2021

Kot je dodal, se mu je pred živaljo uspelo pravočasno rešiti in odplavati stran proti plaži. Lovke pa so na njegovem telesu pustile rdeče sledi. "Udarec ni bil ravno boleč. Bolj sem bil šokiran nad tem kaj se je zgodilo," je še pojasnil Karlson in hkrati izpostavil, da so se mu rdeči odtisi prikazali takoj po napadu, ki jih je ublažil tako, da se je polil s kokakolo. Kot je razložil, je trik z omenjeno pijačo pomagal, saj ga je nehalo peči, zato tudi ni poiskal zdravniške pomoči, piše stran 7news.