Neustrašno se je borila s krokodilom, da bi rešila sestro dvojčico

Brezskrbno nočno kopanje se je za 28-letni sestri Laurie sprevrglo v pravo nočno moro. Melisso je med plavanjem v Mehiki napadel krokodil. Pred najhujšim jo je rešila sestra dvojčica. Ta se je pogumno borila s krokodilom, ga večkrat udarila, z Melisso v naročju pa ji je nekako uspelo priplavati do čolna. Sestri sta v bolnišnici, utrpeli sta hujše poškodbe in več ugrizov. Melissa je v umetni komi.

Sestri Melissa in Georgia Laurie sta potovali po svetu. Laguno, nedaleč stran od mesta Puerto Escondido v Mehiki, sta obiskali s skupino turistov in vodnikom, ki je udeležencem zagotovil, da je plavanje v vodi varno.

Sestri dvojčici je napadel krokodil

Skupina se je podala na nočno kopanje. Kar naenkrat je Melissa izginila pod vodo in Georgia je kmalu ugotovila, da jo je napadel krokodil. Medtem ko je s poškodovano sestro dvojčico v naročju plavala do čolna, ju je krokodil napadel še enkrat. Georgia ga je večkrat udarila in tako preprečila, da bi se zgodilo najhujše. "Georgia se ga je morala otresti. Tolkla ga je po glavi," je povedal oče deklet Sean Laurie.

Njuna pretresena mama Sue Laurie je za Daily Mail povedala, da sta obe utrpeli poškodbe, krokodil ju je večkrat ugriznil: "Hči bi skoraj utonila. Ne vemo, kako resne so poškodbe. Melissino stanje je kritično, zato so jo zdravniki dali v umetno komo."

Britansko zunanje ministrstvo je sporočilo, da družini nudi vso podporo in pomoč: "Podpiramo družino dveh Britank, ki sta v bolnišnici v Mehiki, in smo v kontaktu z lokalnimi oblastmi." Starša v Angliji čakata na nove informacije o njunem zdravstvenem stanju.