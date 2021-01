Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kaznjenec, ki je bežal pred policijo, je v podrastju, polnem krokodilov, brez vode in hrane preživel štiri dni. Foto: Getty Images

S severa Avstralije prihaja nenavadna zgodba o tem, kako sta dva ribiča v mangrovah, v katerih mrgoli nevarnih krokodilov, odkrila pobeglega kaznjenca. Moški je bil po navedbah ribičev popolnoma gol in z oteklimi gležnji, po telesu je imel ureznine, njegovo kožo pa je prekrivalo blato. Štiridesetletnik, ki so ga policisti iskali zaradi kršitev pogojnega izpusta po oboroženem ropu, je ob pomanjkanju vode in hrane v podrastju preživel štiri dni.