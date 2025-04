Nekdaj vplivni obsojeni kardinal ne bo sodeloval na konklavu

Becciuja je vatikansko sodišče konec leta 2023 na prvi stopnji obsodilo na pet let in pol zapora zaradi poneverbe in goljufije vatikanskih finančnih sredstev in zlorabe položaja po obsežnem dveletnem sojenju. Na razsodbo se je pritožil.

Veljal je celo za papeškega kandidata

Zdaj 76-letni Becciu, ki je bil v preteklosti svetovalec papeža Frančiška in je nekoč veljal celo za papeškega kandidata, vztrajno zanika obtožbe. Znova jih je zavrnil tudi danes.

"Ker mi je pri srcu dobro Cerkve, ki sem ji služil in ji bom še naprej služil z zvestobo in ljubeznijo, ter da bi prispeval k občestvu in mirnosti konklava, sem se odločil, da bom, tako kot vedno, izpolnil voljo papeža Frančiška, da se ne udeležim konklava, medtem ko sem prepričan o svoji nedolžnosti," je izjavil.

Becciu, ki je najvišji vatikanski uradnik, ki so mu sodili zaradi finančnega kriminala, je sicer obdržal kardinalski naslov, čeprav mu je papež Frančišek zaradi vpletenosti v ta finančni škandal leta 2020 odvzel vse s tem naslovom povezane pravice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Papež ga je prosil, naj se odreče pravici do glasovanja

Zadnje dni se je Becciu znašel na naslovnicah italijanskih časnikov, saj je trdil, da lahko glasuje na konklavu, ki se bo začel 7. maja v Sikstinski kapeli, čeprav ga je papež prosil, naj se odreče tej pravici. Udeležuje se tudi vsakodnevnih sestankov vseh kardinalov za zaprtimi vrati, na katerih se pripravljajo na konklave.

V središču sojenja Becciuju, ki je bil nekdaj drugi mož državnega sekretariata, je bil nakup luksuzne, 17 tisoč kvadratnih metrov velike stavbe v elitni londonski četrti Chelsea v okviru naložbenih dejavnosti Svetega sedeža. Skupno naj bi državni sekretariat za nakup namenil več kot 350 milijonov evrov. Vatikan je na koncu prodal poslopje, ki so ga kupili po previsoki ceni in je bilo obremenjeno s skrito hipoteko.

Primer je omadeževal podobo Cerkve, saj je izpostavil zlorabo sredstev iz Petrovega novčiča, letne zbirke donacij, namenjene papeževemu dobrodelnemu delu.