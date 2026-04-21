Nato je v ponedeljek v eni največjih zračnih konfrontacij doslej nad Baltskim morjem prestregel ruske strateške bombnike in lovce, ki so se približevali zračnemu prostoru držav zavezništva.

Francoska lovska letala rafale so se dvignila iz litovske letalske baze Šiauliai, ene od pomembnejših baz zavezništva v tem delu Evrope, ki je aktivno vključena v nadzor zračnega prostora od leta 2004.

Francoski lovci, oboroženi z raketami zrak-zrak, so se pridružili letalom s Švedske, Finske, Poljske, Danske in iz Romunije. Vsi so se dvignili v nebo, ko so zaznali, da se zračnemu prostoru zavezniških držav približuje več ruskih letal, poroča agencija Associated Press.

Bombnika spremljalo kar deset ruskih lovcev

Ruska misija je vključevala dva nadzvočna lovca Tu-22M3 in približno deset lovcev Su-30 in Su-35, ki so se izmenjevali pri spremljanju večjih strateških bombnikov.

Rusko letalo Su-30 Foto: Guliverimage

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je bil polet bombnikov dolgega dosega načrtovan in da se je zgodil v zračnem prostoru nad nevtralnimi vodami Baltskega morja. Polet je trajal več kot štiri ure, je ministrstvo v ponedeljek sporočilo na Telegramu.

"Na delih poti so bombnike dolgega dosega spremljali lovci tujih držav," je sporočilo ministrstvo. "Posadke ruskega letalstva redno izvajajo lete nad nevtralnimi vodami Arktike, severnega Atlantika, Tihega oceana ter Baltskega in Črnega morja. Vsi leti ruskih sil se izvajajo v strogem skladu z mednarodnimi pravili uporabe zračnega prostora," so poudarili.

Poveljstvo zavezniških zračnih sil Nata se v torek ni odzvalo na prošnjo za komentar.

V zadnjem tednu Natova letala reagirala že štirikrat

Vojaško zavezništvo redno prestrega ruska vojna letala, ki se približujejo zračnemu prostoru Nata ali letijo v njegovi bližini. Nato pravi, da ruska letala, ki jih prestreže, pogosto ne uporabljajo transponderjev in ne komunicirajo s kontrolorji zračnega prometa ali ne predložijo načrta leta. Za njihovo identifikacijo morajo tako v zrak poslati vojaške lovce.

Ruska letala so med drugim spremljali tudi lovci rafale, ki jih ima hrvaška vojska, kmalu pa naj bi jih dobila tudi Srbija. Foto: Reuters Številni ruski leti, ki jih Nato spremlja v okviru svoje misije za nadzor zračnega prostora Baltika, ki deluje, odkar so se Litva, Latvija in Estonija leta 2004 pridružile zavezništvu, so namenjeni v rusko enklavo Kaliningrad. Že pred vojno v Ukrajini je Nato prestrezal ruska letala približno 300-krat letno, večinoma nad vodami okoli severne Evrope.

Litovsko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da so med 13. in 19. aprilom štirikrat vzletela letala Nata, da bi prestregla ruska letala, ki so kršila pravila letenja, vključno z izklopom transponderjev in letenjem brez načrta leta.