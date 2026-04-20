Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
P. P.

Ponedeljek,
20. 4. 2026,
21.09

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Macron: Napotili bi lahko tudi letala z jedrskim orožjem

Francosko letalo rafale | Francija lahko z jedrskim orožjem opremi vojaške lovce rafale, jedrsko orožje je nameščeno tudi na njenih podmornicah. Pred kratkim je napovedala razvoj balističnih raket, ki bi lahko nosile jedrske konice. | Foto Guliverimage

Francija lahko z jedrskim orožjem opremi vojaške lovce rafale, jedrsko orožje je nameščeno tudi na njenih podmornicah. Pred kratkim je napovedala razvoj balističnih raket, ki bi lahko nosile jedrske konice.

Francija in Poljska načrtujeta izmenjavo informacij in skupne vaje na področju naprednega jedrskega odvračanja, je med obiskom na Poljskem dejal francoski predsednik Emmanuel Macron. Pri tem je omenil, da bi lahko Francija na Poljsko napotila letala z jedrsko oborožitvijo. Znova je poudaril, da se morajo evropske države pri oboroževanju zanašati na domače dobavitelje, da bi si s tem zagotovili večjo neodvisnost in samozadostnost.

Francija in Poljska sta na srečanju voditeljev začrtali okrepljeno obrambno sodelovanje, da bi se bolje soočili z rusko ekspanzionistično grožnjo in vse manjšo zavezanostjo ZDA obrambi Evrope.

Francoski predsednik Emmanuel Macron in poljski premier Donald Tusk sta na novinarski konferenci v Gdansku na severu Poljske povedala, da bi lahko okrepljene vezi med članicama Nata vključevale elemente jedrskega odvračanja, vojaške satelite, skupne vaje, obrambno industrijo in skupne obveščevalne podatke.

Sodelovanje, ki ne pozna meja

"Naše sodelovanje, bodisi na jedrskem področju bodisi pri skupnih vajah ... je sodelovanje, ki ne pozna meja," je dejal Tusk.

Macron je dejal, da bo v naslednjih nekaj mesecih opravljeno delo, ki bo omogočilo "konkreten napredek", zlasti na področju jedrskega odvračanja.

Francoska letala z jedrsko oborožitvijo na Poljskem

"Morda bo prišlo do namestitve" francoskih bojnih letal, ki bodo nosila jedrske bojne glave, na Poljsko, je po poročanju portala Euronews dejal Macron.

Tusk je poudaril, da si Francija in Poljska ne delita iluzij, da se je svet spremenil in da Evropa potrebuje maksimalno enotnost za soočanje s trenutnimi izzivi. Opredelil je več ključnih področij skupnega evropskega delovanja, vključno z vojaško pomočjo Ukrajini, obrambo, kibernetsko varnostjo in razvojem umetne inteligence.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
