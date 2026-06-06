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Avtorji:
Na. R., STA

Sobota,
6. 6. 2026,
13.26

Osveženo pred

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kit Baltsko morje reševanje obdukcija muzej

Sobota, 6. 6. 2026, 13.26

1 ura, 13 minut

Obdukcija kita Timmyja potrdila, da je bila žival samica #video

Avtorji:
Na. R., STA

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Obdukcija kita grbavca Timmyja, ki je nedavno poginil v Baltskem morju, je potrdila, da je bila poginula žival v resnici samica. Vzroka smrti samice kita, ki jo je pred tedni naplavilo na danski otok Anholt, pa kljub preiskavi niso ugotovili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kit, ki so ga v nemških medijih poimenovali Timmy, je marca zašel v baltsko morje, kjer je večkrat nasedel na severni obali Nemčije. Potem ko so ga večkrat uspešno vrnili v morje, je njegovo truplo pred tedni naplavilo na danski otok Anholt.

Veterinarji vzroka smrti živali kljub preiskavi niso ugotovili. Med večurno obdukcijo na truplu niso odkrili poškodb, prav tako v ustni votlini in želodcu niso našli ribiških mrež ali drugih predmetov. Čeprav so zaznali prisotnost parazitov, ti po njihovi oceni niso povzročili smrti, navaja dpa.

Kite je v njihovem naravnem okolju zelo težko preučevati, zato so obdukcije zelo pomembne za raziskovanje teh živali. Del Timmyjevega okostja bodo zato vključili v zbirko prirodoslovnega muzeja v Kobenhavnu. Med ostanki, ki so jih že prepeljali v dansko prestolnico, so prsna plavut, pet vretenc, lopatica in podjezična kost.

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