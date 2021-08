Nasedlo ladjo prepolovilo, krmo je odneslo morje #video #foto

Nesreča 39.910-tonske tovorne ladje Crimson Polaris se je zgodila v sredo, ko je okoli 11. ure ladja nasedla na valobranu v pristanišču Hachinohe. Prelomilo je trup ladje, kitajsko-filipinsko posadko z 21 člani so evakuirali s helikopterjem, poškodovan ni bil nihče. Ladjo, ki je prevažala lesne sekance, so nato odvlekli in zasidrali približno štiri kilometre stran od pristanišča. Foto: Reuters

Zaradi razpoke v trupu ladje je iz nje iztekala nafta, v četrtek so oblasti poročale o približno pet kilometrov dolgem in en kilometer širokem oljnem madežu. Iztekanje nafte se obali ni približalo, so še zatrdili iz obalne straže. S patruljnimi čolni pa še vedno izvajajo nadzor in ukrepe za zadrževanje oljnega madeža.

V zgodnjih jutranjih urah je ladjo prelomilo na polovico, krmo pa je odnesel morski tok, medtem ko je glavni del ladje s tovorom ostal zasidran.