Nasedlo Ever Given bodo končno izpustili #video

Japonski lastnik ladje in upravljavec Sueškega prekopa (SCA) sta dogovor dosegla po večmesečnih pogajanjih. Njegovo sprejetje so že v nedeljo naznanili vodilni pri SCA, danes ga je prek odvetnikov potrdil tudi lastnik ladje, japonsko podjetje Shoei Kisen Kaisha.

Ever Given, the ship that blocked the Suez canal, to be released after settlement agreed https://t.co/60FAM6yBBq