Sueški prekop: vse ladje, ki so čakale na prehod, so preplule kanal

"Vse ladje, ki so čakale na prehod, so preplule kanal," je sporočil direktor družbe, ki upravlja s Sueškim prekopom, Osama Rabie. V času, ko so reševali nasedlo 400 metrov dolgo ladjo, se je število ladij, ki so čakale na prehod skozi Sueški prekop, povečalo na 422. Danes ga je preplulo še zadnjih 61 med njimi.

Potem ko je 23. marca v prekopu nasedla 400 metrov dolga ladja Ever Given, je bil šest dni ustavljen prehod po eni ključni pomorskih poti na svetu. Promet skozi prekop je znova stekel prejšnji ponedeljek. Preiskava, zakaj je ladja nasedla, še ni končana, pristojni pričakujejo, da bodo prve ugotovitve znane čez nekaj dni. Zaradi prekinitve prometa je Egipt na dan izgubil med 12 in 15 milijonov dolarjev prihodkov. Lani je skozi prekop plulo skoraj 19.000 ladij oziroma povprečno 50 na dan, piše STA.