Promet v Sueškem prekopu za kratek čas ovirala nasedla ladja

BREAKING: The bulk carrier MV Glory has ran aground in Egypt's Suez Canal. The ship is carrying 65,000 metric tons of corn from Ukraine to China. pic.twitter.com/8NgW03FUcv

Družba SCA, ki upravlja to pomorsko pot med Sredozemskim in Rdečim morjem, nasedle ladje obravnava s še večjo resnostjo, potem ko je spomladi 2021 prekop za šest dni blokirala ogromna kontejnerska ladja Ever Green.

A cargo vessel ran aground in the Suez Canal 🚢👀



➡️ A bulk carrier called Glory is currently trying to refloat in the Suez, AP says, citing Leth Agency

➡️ Ship-tracking data shows it is "moored" in the canal

➡️ Unclear if ship traffic is affectedhttps://t.co/RyY0eThB30 pic.twitter.com/sd66YIXec9