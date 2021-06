Z ruskega obrambnega ministrstva so sporočili, da so britanski rušilec najprej posvarili o uporabi orožja v primeru kršitev državnih meja Ruske federacije, a se britanski rušilec na opozorilo ni odzval. Po opozorilnih strelih in bombah je ladja zapustila ruske vode.

Po dogodku so vojaškega atašeja na britanskem veleposlaništvu v Moskvi že poklicali na pogovor na rusko obrambno ministrstvo, po navedbah STA poroča ruska tiskovna agencija Tass.

The Russian MoD announced that FSB Border Guard ships fired warning shots at the Royal Navy's HMS Defender and Su-24M bombers dropped 4 OFAB-250 bombs in front of the destroyer after it entered Russian territorial waters near Crimea. https://t.co/8IRvXpK5eb

Ruska stran je navedla, da se je dogodek zgodil blizu rta na polotoku Krim. Britanski rušilec naj bi bil tri kilometre globoko v ruskih ozemeljskih vodah. Britansko ministrstvo za obrambo pa je že zanikalo ruske trditve, da so v Črnem morju proti ladji britanske kraljeve mornarice izstrelili opozorilne strele.

We believe the Russians were undertaking a gunnery exercise in the Black Sea and provided the maritime community with prior-warning of their activity.



No shots were directed at HMS Defender and we do not recognise the claim that bombs were dropped in her path.