Napadli rafinerijo v savdskem Riadu

Jemenski hutijevski uporniki so po lastnih navedbah danes z brezpilotnimi letalniki napadli rafinerijo v prestolnici Savdske Arabije Riadu. Napad so potrdile tudi savdske oblasti, ki so sporočile, da je v rafineriji izbruhnil požar. ZDA so obsodile napad.

Hutijevci so sporočili, da so s šestimi droni napadli rafinerijo naftnega velikana Aramco v Riadu, ki so jo "zadeli z veliko natančnostjo". Gre za odgovor na "brutalno agresijo" vojaške koalicije pod vodstvom Savdske Arabije v Jemnu. Riad podpira jemensko vlado narodne enotnosti, ki se za prevlado v državi bojuje s hutijevci.

Savdske oblasti ostro obsodile napad

Savdske oblasti so potrdile napad in ga ostro obsodile. To po njihovih navedbah ni samo napad na kraljevino, ampak na svetovno gospodarstvo in globalno energetsko varnost. Ministrstvo za energetiko je navedlo, da je v rafineriji izbruhnil požar, pri čemer pa ni bilo žrtev. Prav tako jim ni bilo treba prekiniti oskrbe z nafto.

ZDA pa so napad obsodile kot poskus "prekinitve dobave energije s ciljanjem savdske infrastrukture". "To ravnanje kaže na popolno pomanjkanje skrbi za varnost civilnega prebivalstva, ki dela ali živi v bližini rafinerije," je dejala tiskovna predstavnica ameriškega State Departmenta Jalina Porter. ZDA so po njenih besedah "močno zaskrbljene zaradi pogostosti napadov na Savdsko Arabijo".

Zadnji napad se je zgodil, potem ko je Riad ta mesec sporočil, da je preprečil napad z raketami in droni na eno od največjih naftnih pristanišč Ras Tanura in poslopja podjetja Aramco na vzhodu države. Hutijevci medtem v Jemnu močno napredujejo v boju za mesto Marib. V spopadih, ki so po navedbah jemenske vlade na obeh straneh zahtevali po več deset življenj, so zasedli strateško pomembno goro, piše STA.