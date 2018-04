Napadi v Siriji brez pravega učinka?

Ostanki znanstveno-raziskovalnega središča v Damasku, ki je bilo uničeno v zavezniških napadih. Foto: Reuters

Adulsalam Abdulrazek, nekdanji uslužbenec sirskega programa kemičnega orožja, je za tiskovno agencijo AP izjavil, da zavezniški napadi po njegovem mnenju niso onesposobili kapacitet sirskega režima za proizvodnjo kemičnega orožja.

Povedal je še, da Sirija leta 2013, ko naj bi po sporazumu o kemični razorožitvi uničila vso opremo za izdelavo kemičnega orožja, tega ni storila oziroma je obljubo izpolnila le delno. Takrat naj bi bilo v Siriji okoli 50 skladišč kemičnega orožja, ki naj bi po besedah Abdulrazeka ostala nedotaknjena oziroma so jih le preselili.

Inšpektorji začeli preiskavo domnevnega napada s kemičnim orožjem

V soboto so sicer v Damask prispeli inšpektorji OPCW, ki bodo preiskovali, ali se je v Dumi res zgodil napad s kemičnim orožjem. Organizacija je prek Twitterja še sporočila, da inšpektorji začenjajo delo, potem ko je potrdila, da jih napadi zahodnih zaveznic na cilje v Siriji ne bodo odvrnili od tega. Inšpektorji OPCW nimajo mandata, da bi ugotavljali, kdo je napad izpeljal.

Posnetek, ki je nastal po domnevnem napadu s kemičnim orožjem v Dumi. Foto: Reuters

Sirska vojska je sicer v soboto zvečer sporočila, da so Vzhodno Guto, kjer leži tudi Duma, zapustili vsi pripadniki protirežimskih sil. "Območje Vzhodne Gute je popolnoma očiščeno terorizma," je sporočil tiskovni predstavnik sirske vlade.

Potem ko Rusiji v soboto v VS ZN ni uspelo s predlogom resolucije, ki bi obsodila napade ZDA, Francije in Velike Britanije v Siriji, so zaveznice predstavile svoj predlog resolucije o preiskavi domnevnega napada s kemičnim orožjem v Dumi. O napadu zahodnih sil na sirske cilje bodo v Rijadu govorili tudi voditelji držav Arabske lige.

Arabski voditelji glede napadov neenotni

Stališča arabskih voditeljev do zahodnih napadov v Siriji so različna, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Savdska Arabija in Katar, ki sta v hudem medsebojnem sporu, sta napade podprla in odgovornost pripisala sirskemu predsedniku Bašarju Al Asadu, ki naj bi stal za napadom v Dumi.

Palestinski protesti proti zavezniškim napadom v Siriji Foto: Reuters

Medtem je Egipt, ki tako kot Savdska Arabija in Katar velja za ameriško zaveznico, izrazil veliko zaskrbljenost zaradi zahodnih napadov ter pozval k transparentni mednarodni preiskavi napada v Dumi. Libanon je zahodne napade odločno obsodil, Irak pa je posvaril, da predstavljajo nevarnost za regijo, saj bi lahko dali nov zagon skrajnežem.