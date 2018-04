"ZDA so pripravljene še na en napad na Sirijo"

Na zahtevo Rusije se je na sedežu ZN v New Yorku začelo izredno zasedanje o današnji vojaški akciji ZDA, Velike Britanije in Francije v Siriji. Rusija napad na strateške cilje v Siriji ocenjuje kot kršitev mednarodnega prava in zahteva obsodbo. Nikki Haley, veleposlanica ZDA pri ZN, je medtem posvarila, da je mogoč nov napad, a le, če Sirija proti svojim državljanom spet uporabi kemično orožje.

V napadih po doslej znanih informacijah ni bila zadeta nobena ruska tarča v Siriji. Na fotografiji so vidni izstrelki protiletalskega orožja nad Damaskom. Foto: Reuters

Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija je obsodil agresijo treh stalnih članic Varnostnega sveta na Sirijo, vendar pa je britanska veleposlanica Karen Pierce to zavrnila in zagotovila, da so bili napadi zaradi uporabe kemičnega orožja v Siriji s strani režima Bašarja Asada pravilni in zakoniti.

Rusija je sestavila predlog resolucije z obsodbo napadov, ki pa ne bo potrjena, ker so proti tri stalne članice Varnostnega sveta s pravico do veta in gre zlasti za to, koliko podpore bo Rusija uspela zbrati od ostalih držav.

Sirski gasilec se bori z ognjenimi zublji med ruševinami raziskovalnega centra v bližini Damaska, ki ga je zadela ameriška raketa. Foto: Reuters

Nikki Haley: Asad naj pazi, kaj dela, pripravljeni smo namreč na nov napad

"Združene države Amerike imajo orožje še vedno uperjeno v Sirijo za vsak slučaj, če se vlada Bašarja Al Asada odloči, da bo na svojih državljanih spet uporabila kemično orožje," je na izredni seji ZN posvarila Nikki Haley, veleposlanica ZDA pri ZN.

Obrambni minister ZDA James Mattis je sicer kmalu po napadih na tri tarče, povezane s kemičnim orožjem, v Siriji dejal, da ne načrtujejo novih operacij ne glede na to, da je predsednik ZDA Donald Trump v napovedi napadov dejal, da bodo ti trajni.

Raketa Tomahawk zapušča ameriško bojno ladjo USS Monterey. Foto: Reuters

Zveza Nato podprla napad v Siriji

"Podpiram dejanja ZDA, Velike Britanije in Francije. To bo zmanjšalo sposobnost režima, da še naprej napada prebivalce Sirije s kemičnim orožjem," je danes v izjavi zapisal generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg.

Podporo sta izrazili tudi Kanada in Japonska, Turčija pa je ob tem sporočila, da se ji napadi zdijo "ustrezen odgovor" na napad s kemičnim orožjem. Kot ustrezno je operacijo kasneje označil tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan.