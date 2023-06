Napadalec na kongresnega policista dobil več kot 12 let zapora

Privrženec bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je med napadom na kongres 6. januarja 2021 kongresnega policista Michaela Fanoneja napadel z električnim paralizatorjem, je na zveznem sodišču v Washingtonu dobil 12 let in sedem mesecev zaporne kazni. Daniel Rodriguez je že dve leti v zaporu, kar mu bodo upoštevali pri kazni.

Ob izreku kazni je 40-letni Daniel Rodriguez kričal, da je Trump zmagal na volitvah 2020 in da je šel v Washington nad kongres, da bi branil ZDA med državljansko vojno.

Sodnica Amy Berman Jackson je dejala, da napadel policijo in uničeval lastnino. "V Washingtonu ste se pojavili z željo po boju. Za to, kar ste storili, ne morete kriviti nikogar razen sebe," je dejala sodnica.

Rodriguez je policista Michaela Fanoneja, ki je bil kasneje med pričami kongresne preiskave napada, skupaj z drugim upornikom potegnil v množico pred predorom na spodnji terasi kongresne palače, kjer so ga začeli vsi skupaj pretepati. Rodriguez ga je potem napadel z električnim paralizatorjem, pri čemer je policist izgubil zavest in doživel srčni napad.

Fanone je opisal, kako je napad predčasno končal njegovo kariero in ga spremenil v tarčo Trumpovih podpornikov, ki se oklepajo laži, da so demokrati ukradli volitve 2020.

Tožilci so za Rodrigueza, ki je februarja priznal krivdo, predlagali 14-letno zaporno kazen. Zahtevali so tudi denarno kazen v višini skoraj 100.000 dolarjev, s katero bi poravnali stroške Fanonejevih računov za zdravljenje in bolniški dopust.

Oboževal Donalda Trumpa in v njem videl očeta

Rodriguez je v pogovoru z agenti FBI po aretaciji marca 2021 dejal, da je verjel, da je 6. januarja storil pravo stvar in je bil pripravljen umreti, da bi rešil državo. V dneh pred napadom pa je na družbenem mediju Telegram napovedal, da bo tekla kri in se bo začela revolucija.

Rodriguezovi odvetniki so povedali, da je oboževal Donalda Trumpa in v njem videl očeta, kakršnega si je želel imeti. Odvetniki so prosili za pet let in pet mesecev zapora.

Doslej je bilo več kot 1000 ljudi obtoženih zveznih kaznivih dejanj, povezanih z nemiri 6. januarja. Več kot 700 jih je priznalo krivdo, približno 550 jih je bilo obsojenih, od tega več kot polovica na zaporne kazni od sedem dni do 18 let.