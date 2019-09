Napad na savdsko rafinerijo povzročil rekorden skok cen nafte

Sobotni napad na največjo rafinerijo na svetu je v začetku današnjega trgovanja povzročil najvišji skok cen nafte v več kot 30 letih. Cene so nato padle in se stabilizirale.

Zaradi sobotnih napadov na največjo rafinerijo na svetu Abkaik in drugo največje nahajališče nafte Kurais v Savdski Arabiji se je črpanje zmanjšala za 5,7 milijona sodov nafte na dan. To je polovica načrpane nafte Savdske Arabije oziroma več kot pet odstotkov dnevnih svetovnih zalog. Cene nafte so se danes v prvih minutah trgovanja močno zvišale, pridobile so kar 20 odstotkov vrednosti, nato pa padle in se stabilizirale.

Severnomorska nafta brent se je uvodoma podražila kar za 12 dolarjev oziroma za skoraj 20 odstotkov, kar je bil največji skok cene od leta 1988.

Foto: Reuters Za 159-litrski sod severnomorske nafte je bilo treba opoldne po azijskem času odšteti 66,82 dolarja, kar je 6,60 dolarja oziroma skoraj 11 odstotkov več kot ob koncu petkovega trgovanja. To je tudi najvišja cena te nafte od sredine julija.

Teksaška nafta je dražja za deset odstotkov oziroma za 5,34 dolarja, za sod pa je treba odšteti 60,19 dolarja. Tudi cena ameriške nafte je uvodoma močno poskočila, in sicer se je podražila za več kot osem dolarjev oziroma za 15 odstotkov.

Trump že napovedal ukrepanje

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da bo, če bo potrebno, sprostil strateške naftne rezerve ZDA, da stabilizira cene nafte.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je že v soboto za napad z brezpilotnimi letali obtožil Iran, čeprav so odgovornost za napad prevzeli hutijski uporniki v Jemnu. Šiitski Hutijci imajo podporo Irana, že leta pa jih bombardira koalicija sunitskih držav na čelu s Savdsko Arabijo. Ni se zgodilo prvič, da so Hutijci izvedli tovrsten napad ali poskus napada na Savdsko Arabijo.

Dražje tudi delnice energetskih podjetij

Napadi na savdsko rafinerijo so posledično podražili tudi delnice energetskih gigantov. Na londonski borzi so delnice BP pridobile 3,8 odstotka, delnice Royal Dutch Shell pa 3,3 odstotka.