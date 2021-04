Napad na jedrski objekt: Iran krivi Izrael in grozi s povračili

"Seveda se je skušal sionistični režim s svojimi dejanji maščevati Irancem zaradi njihovega potrpljenja in modrega ravnanja glede odpravljanja sankcij," je danes povedal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Said Hatibzadeh.

Iransko zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da za nedeljskim napadom v jedrskem objektu v Natanzu stoji Izrael. Posredno so Izrael obtožili tudi poskusa vmešavanja v pogovore o jedrskem sporazumu, ki potekajo na Dunaju. Teheran je ob tem zagrozil s povračilnimi ukrepi, poroča STA.

"Če je bil namen prekinitev poti odpravljanja zatirajočih sankcij proti Iranu, potem jim ni uspelo doseči cilja," je poudaril tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Said Hatibzadeh, ki je tudi obljubil, da se bo Iran maščeval za napad.

"Teroristično dejanje"

Incident v nedeljo, ki ga je Iran označil za teroristično dejanje, se je zgodil dan po tem, ko je Teheran sporočil, da so v Natanzu zagnali napredne centrifuge za uran, s čimer je opustil novo obvezo v okviru jedrskega sporazuma iz leta 2015. ZDA so leta 2018 odstopile od dogovora in znova uvedle sankcije, Iran pa je kasneje začel postopoma opuščati svoje obveze.Iranska agencija za jedrsko energijo je pred tem poročala o incidentu v Natancu, ki ga je povzročila napaka na električni napeljavi. Nihče ni bil ranjen niti ni prišlo do onesnaženja.