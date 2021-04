Po državnem udaru v Mjanmaru že več kot 700 ubitih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Združeni narodi so ob poročilih o nasilju znova izrazili zaskrbljenost zaradi dogodkov v tej azijski državi. Opozorili so tudi, da je vojaška hunta preprečila zdravniško pomoč tistim, ki so bili ranjeni v napadih s topništvom.

Vojska poleg tega proti protestnikom uporablja tudi pravo strelivo. Skupaj je bila doslej po informacijah AAPP ubita najmanj 701 oseba. Na stotine je ranjenih, okoli tri tisoč so jih aretirali. Poročajo tudi o mučenjih.

Kljub temu pa se protestniki ne vdajo in skoraj vsakodnevno protestirajo po državi. Protesti potekajo tudi danes.