Napad na ameriške vojake v Iraku izvedli proiranski borci

Osrednje poveljstvo ameriške vojske (Centcom) je sporočilo, da so napad na oporišče na zahodu Iraka izvedli proiranski borci, pri čemer so bili ranjeni ameriški vojaki in najmanj en iraški vojak. Borci so napadli zračno oporišče Al Asad v soboto z več balističnimi izstreli in raketami, poročajo tuje tiskovne agencije.