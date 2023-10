Islamski teroristi objavili posnetek zajete talke #video

Na enominutnem videoposnetku, ki so ga islamisti v ponedeljek objavili na Telegramu, je videti mlado žensko s povito roko. V kamero v hebrejščini pove, da je stara 21 let in da prihaja iz Šohama, trenutno pa naj bi bila v bolnišnici v Gazi. "Prosim, da me čim prej odpeljete od tukaj," še doda.

Gre za Izraelko, ki ima tudi francosko državljanstvo

Ni jasno, kje, kdaj in v kakšnih okoliščinah je posnetek nastal. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa, ki se sklicuje na druge medije, gre za Izraelko, ki ima tudi francosko državljanstvo in ki so jo po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra razglasili za pogrešano. Tiskovni predstavnik Hamasa je pred tem sporočil, da so pripadniki gibanja v Gazo odpeljali od 200 do 250 talcev. Izraelska vojska je pred tem v ponedeljek sporočila, da je zajetih talcev 199.

Po besedah tiskovnega predstavnika gibanja je 200 talcev pod nadzorom Hamasa, za preostale pa skrbijo druge militantne frakcije v palestinski enklavi. Kot je še dejal, talci niso zaporniki, temveč "gostje v Gazi", ki jih bodo izpustili takoj, ko bodo "pogoji primerni". Najmanj 22 talcev naj bi sicer že umrlo v izraelskih zračnih napadih na Gazo, česar pa ni mogoče potrditi.

Izraelsko obstreljevanje območja Gaze se medtem nadaljuje

Turški zunanji minister Fidan je medtem z vodjo Hamasa Hanijehom po telefonu razpravljal o razmerah na terenu in možnosti za izpustitev talcev, je sporočilo zunanje ministrstvo v Ankari. Več podrobnosti o vsebini pogovora ni podalo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelsko obstreljevanje območja Gaze se medtem nadaljuje, pred mejnim prehodom Rafa med Egiptom in Gazo pa številni Palestinci in tujci še vedno čakajo na odprtje meje. Izraelski napadi so sicer opustošili enklavo. Število mrtvih med Palestinci po zadnjih podatkih znaša najmanj 2750, na izraelski strani pa najmanj 1400. Skupno je ranjenih okoli 9700 ljudi.