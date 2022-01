Najstnik na Švedskem z nožem napadel dijaka in učitelja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na eni od srednjih šol na Švedskem je danes najstnik izvedel napad z nožem ter pri tem ranil enega od dijakov in učitelja, poročajo tuje tiskovne agencije. Napadalca so aretirali, motiv za dejanje pa še ugotavljajo.

Incident se je zgodil danes okoli 9. ure zjutraj na srednji šoli v mestu Kristianstad na jugu Švedske. 16-letni dijak je bil pri tem huje, 55-letni učitelj pa lažje ranjen.

Napadalca so policisti prijeli le sedem minut po tem, ko so prejeli prvi klic na pomoč. Kot je povedal lokalni šef policije Anders Olofsson, je aretacija potekala na "relativno nedramatičen" način.

Kaj je fanta privedlo do napada, še ni znano

Napad je videlo več dijakov, tako da dvoma o tem, kdo je napadel, ni. Ni pa še jasno, kaj je fanta, rojenega leta 2005, privedlo do tega, da je vzel nož in napadel. Lokalni mediji sicer poročajo, da naj bi bil vpleten že v podoben napad avgusta lani.

V kraju Eslov, ki leži kakšnih 50 kilometrov jugozahodno od Kristianstada, je nek dijak takrat napadel 45-letnega zaposlenega na šoli. Takratni in tokratni napadalec naj bi se poznala in bila v stiku na internetu.

Mediji tudi ob navajanju neimenovanih očividcev razkrivajo podrobnosti napada, kot je ta, da je napadalec v eno od učilnic vstopil z zvočnikom v rokah, iz katerega je donela glasba, ter s črno zaščitno masko na obrazu. Najprej so mislili, da gre le za šalo, a se je nato obrnil proti učitelju in ga začel "brcati", nato pa so vsi začeli bežati.