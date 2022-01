50-letnik napadel policista: s pestjo ga je udaril po glavi

V petek je 50-letni občan v Podvelki napadel policista Policijske postaje Radlje ob Dravi. Policist je izvajal policijske naloge, občan pa ga je s pestjo močno udaril v predel glave in ga poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Celje. Za storjeno dejanje občanu grozi od šest mesecev do treh let zaporne kazni.