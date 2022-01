Najmočnejši moški z avtizmom: V telovadnici pozabim na težave #video

Dolga leta zahtevnih treningov in dvigovanja uteži so se Tomu Stoltmanu vendarle izplačala. Sedemindvajsetletnik si je namreč prislužil naziv Strongmana. Na tekmovanju orjakov so se tekmovalci pomerili v tem, koliko ponovitev počepa s 320 kilogrami lahko naredijo in kako hitro lahko potiskajo 20-tonski vlak.

"Svetovni rekordi so super, vendar si ne želim, da bi si me ljudje zapomnili le kot kralja uteži. Želim si, da bi si me zapomnili kot največjega med Strongmani," je odločen Tom Stoltman.

Za prvo mesto sta se potegovala dosedanji štirikratni prvak, Američan Brian Shaw, in Tom Stoltman s Škotske. Za slednjega dvigovanje uteži pomeni veliko več kot le dosežek in tekmovanje. Zanj je telovadnica prostor, v katerem pozabi na vse skrbi in na zunanji svet.

"Ko sem bil star pet ali šest let, so mi diagnosticirali avtizem. Zame telovadnica in tekmovanje pomenita neke vrste odvračanje pozornosti. V telovadnici pozabim na vse težave, pozabim na svet tam zunaj. Tri ure samo premetavam uteži, to pa je zame najboljši občutek. To mi pomaga, da pozabim na avtizem," še pravi Stoltman.

outstanding #TomStoltman worlds strongest man 👏👏👊💪absolutely so proud big guy putting Scotland on the map🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/lubIeREApV — BtheBhoy88 (@BtheBhoy88) January 1, 2022

Velike zasluge za svoj uspeh pripisuje tudi bratu

Ključno vlogo pri njegovem uspehu ima deset let starejši brat Luke, ki ga je, ko jih je Tom štel 15, prvič vzel zraven v telovadnico. "Ko sem Toma povabil zraven, je bil to zanj ključni trenutek. Vse od prvega tekmovanja, ki se ga je Tom udeležil, sem vedel, da bo najboljši na svetu. Eden drugega spodbujava. Brez Toma ne bi bilo mene in brez mene ne bi bilo Toma," je povedal brat.

Tom je visok več kot dva metra in tehta neverjetnih 174 kilogramov. Med pripravami na tekmovanje vsak od njiju poje tudi do deset tisoč kalorij na dan. "Prehrana je zelo pomembna. Makaroni s sirom, dvojni hamburger s krompirčkom, dvojni hamburger s krompirčkom skupaj z makaroni s sirom. Za zajtrk pojem vsaj osem do deset palačink in vse, kar si zaželim na njih. Na njih so lahko sladoled, smetana, čokolada, bomboni. Pojem lahko vsakršno sladkarijo, ki si jo zaželim. Vse to je gorivo za v telovadnico," je povedal.

Priprave vključujejo tudi kopanje v ledeno mrzli vodi

Tako ekstremna tekmovanja seveda od njiju zahtevajo tudi ekstreme priprave. Ena takšnih je kopanje v ledeno mrzli vodi. "S Tomom sva znana po tem, da opravljava najine ledene kopeli. Doma imava poseben bazen, v okolici so tudi številna jezera. Kopanje v ledeni kopeli me psihično pripravi na tekmovanje. Ko skočim v vodo, ki ima eno stopinjo Celzija, mi telo reče ne, moj um mi reče, ne stori tega, ker bo grozno. Prisiliti se moraš, da to storiš."

Tom svojega avtizma nikoli ni jemal kot prepreko, ampak kot dodaten zagon. Kot pravi, mu je avtizem celo pomagal na poti do cilja. "Avtizem in trening v telovadnici gresta z roko v roki. V telovadnici potrebuješ rutino in ko sem našel tekmovanje Strongman, sem našel svojo rutino. Vsak dan se zbujaš ob isti uri, ješ enake obroke in vsak dan se v telovadnico odpraviš ob istem času," je sklenil Stoltman.