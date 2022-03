Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Joe Biden bo danes odpotoval v Evropo, kjer se bo v četrtek in petek v Bruslju udeležil vrhov Nata, EU in skupine G7, na katerih bo osrednja tema ukrepanje proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino. Foto: Twitter

28. dan vojne v Ukrajini. Medtem ko od začetka ruske invazije na Ukrajino minevajo že skoraj štirje tedni, bojem še ni videti konca, razmere v več ukrajinskih mestih pa so čedalje hujše. Pogovori med Moskvo in Kijevom se sicer nadaljujejo, a doslej še niso dali rezultatov. Hkrati se znova krepijo diplomatska prizadevanja za končanje vojne.

V obleganem mestu Mariupolj na jugu Ukrajine, ki je tarča intenzivnega obstreljevanja ruske vojske, ostaja ujetih okoli 100 tisoč ljudi, je v nagovoru ponoči sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Humanitarne razmere v mestu se poleg tega slabšajo, poskuse reševanja civilistov prek koridorjev pa po njegovih besedah ovira ruska stran.

"Danes je v mestu približno 100 tisoč ljudi. V nehumanih pogojih. V popolni blokadi. Brez hrane, vode, zdravil. Pod nenehnim obstreljevanjem, pod nenehnim bombardiranjem," je v nagovoru na Facebooku, ki ga povzema britanski BBC, dejal Zelenski.

Samo v zadnjih 24 urah je po njegovih besedah mesto zapustilo več kot 7 tisoč ljudi. A prizadevanja za reševanje civilistov prek koridorjev ovirata "rusko obstreljevanje in teror", je zatrdil in navedel primer ene od skupin, ki da so jo med potovanjem po dogovorjenem humanitarnem koridorju zajeli Rusi.

Znova je pozval Rusijo, naj omogoči varne humanitarne koridorje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mariupol je ključna tarča v vojni ruskega predsednika Vladimirja Putina proti Ukrajini, saj bi z zavzetjem mesta zagotovil most med ruskimi silami na Krimu in ozemljem pod ruskim nadzorom na severu in vzhodu. Po navedbah ameriškega Pentagona Rusija sedaj mesto napada z artilerijo, raketami dolgega dosega in z ladij v bližnjem Azovskem morju.

Lokalne ukrajinske sile poročajo tudi o silovitih spopadih z rusko pehoto, ki da napada mesto, potem ko je to zavrnilo poziv k predaji, poroča AFP.

Pentagon je obsodil izjave tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova, ki v torek ni želel zavrniti možnosti uporabe jedrskega orožja v vojni v Ukrajini. Gre za nevarne izjave, je ocenil tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby.

Peskov je v torek v pogovoru za CNN glede uporabe jedrskega orožja dejal, da ga Moskva ne bo uporabila, razen v primeru "eksistencialne grožnje Rusiji".

"To ni način, kako naj ravna odgovorna jedrska sila," je v torek dejal Kirby v odzivu, poroča britanski BBC.

Je pa dodal, da trenutno niso opazili ničesar, kar bi vodilo v spremembo ameriške odvračalne strategije.

Ruski predsednik Vladimir Putin je 27. februarja dvignil pripravljenost ruskih sil za odvračanje, ki vključujejo tudi enote z jedrskim orožjem. Zahod sicer od takrat ni videl nobenih znakov, da bi Rusija mobilizirala svoje jedrske sile.

Ruska vojska, ki je okupirala nuklearko v Černobilu, je uničila in zasegla zelo vreden laboratorij, ki je stal na tem mestu, trdijo na ukrajinski strani. Vreden naj bi bil okrog 6 milijonov evrov. V njem je bilo veliko vredne analitične opreme, ki ni bila dostopna nikjer drugje v Evropi.

Ameriški predsednik Joe Biden bo danes odpotoval v Evropo, kjer se bo v četrtek in petek v Bruslju udeležil vrhov Nata, EU in skupine G7, na katerih bo osrednja tema ukrepanje proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino. Biden bo v okviru obiska v Evropi obiskal tudi Poljsko, kamor se je zateklo največ beguncev iz Ukrajine.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa bo danes preko videopovezave nagovoril francosko narodno skupščino in japonski parlament. Na podoben način je v minulih dneh že nagovoril parlamente drugih držav, med njimi nemški bundestag in ameriški kongres, pa tudi Evropski parlament. V četrtek bo medtem na povabilo Nata prek videopovezave po napovedih nagovoril tudi vrh zavezništva. V nagovorih do zdaj je pozval predvsem k pomoči v boju proti ruski agresiji.

Ukrajina bo v ospredju tudi tokratnega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Bruslju. Poslanci bodo s predsednikoma Evropske komisije in Evropskega sveta Ursulo von der Leyen in Charlesom Michelom govorili o izrednem zasedanju voditeljev EU v francoskem Versaillesu pred dvema tednoma in o prihajajočem rednem vrhu.