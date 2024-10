Nad pijanega Avstralca na letališču skupina tajskih policistov #video

Na letališču v Puketu na Tajskem so prejšnji teden na silo umirili močno pijanega avstralskega turista, ki je želel še nekaj spiti, a mu zaradi očitne vinjenosti natakarice niso več hotele postreči alkoholnih pijač. Začel je razgrajati in ko je nanj planilo šest oboroženih policistov, se je samo še bolj razjezil.

Avstralec srednjih let je na letališču čakal na let iz Puketa in se, že nekoliko vinjen, posladkal s piščancem na žaru, ki ga je zalil s pivom, nato pa je želel še nekaj spiti.

Ko je natakarica odklonila njegovo željo, je pobesnel, šokirani opazovalci pa so povedali, da se je nato spotaknil in se ves besen začel prerivati z drugimi potniki, ki so čakali na letalo.

Foto: Newsflare/Reuters

Hitro je pridrvelo šest oboroženih policistov, ki naj bi ga poskušali pomiriti, a je postal le še bolj jezen. Posnetek prikazuje, kako ga policisti zbijajo na tla in ga udarjajo s palicami, medtem ko se borijo, da bi ga ukrotili.

"Bil sem res razočaran, ko sem videl Avstralca, ali pa če bi bil kdo drug, da se tako obnaša. V baru je bil zelo pijan, nato je pobesnel in se prerival z vsakim, ki je gledal vanj in dogajanje opazoval," je povedal drugi Avstralec, ki je incident posnel.

Foto: Newsflare/Reuters