Pijanega Novomeščana policija ustavila kar dvakrat v istem dnevu

Moški z območja Novega mesta je v Laškem fizično napadel občana, nato pa opit sedel za volan. Policisti so ga med vožnjo ustavili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,08 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka in ga nato pridržali. Po končanem pridržanju, v času trajanja prepovedi vožnje, pa je ponovno sedel za volan.

Policisti so moškemu po napadu na občana izdali plačilni nalog. Kasneje so ga na cesti ustavili in mu po rezultatih preizkusa alkoholiziranosti začasno odvzeli vozniško dovoljenje, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu odredili pridržanje na Policijski postaji Celje, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

Policisti so ga znova ustavili v Laškem

Po končanem pridržanju, še v času trajanja prepovedi vožnje, pa je kršitelj ponovno sedel za volan. V Laškem so ga policisti znova ustavili, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal, da je imel 0,27 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

V obeh primerih bodo policisti zoper njega podali obdolžilni predlog, prav tako so mu zasegli vozilo, so še sporočili.