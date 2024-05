Informacija, da so Milutinovića pridržali, kroži že nekaj dni, a se španski in srbski državni organi do danes uradno niso odzvali. Nihče sicer ne navaja imena aretirane osebe.

Pridržali so 11 članov kriminalne združbe, ki so jih odkrili po napadu na dom rivalskega klana v mestu Estepona.

🚩Desarticulada una organización criminal de origen #serbio que asaltó la vivienda de un clan rival en #Estepona



🚔11 detenidos ➡️9 de los cuales han ingresado en #prisión, entre los que se encuentra el #líder de la organización



➡️7 entradas y registros en las provincias de… pic.twitter.com/AHZL6SKhNU — Policía Nacional (@policia) May 5, 2024

Aprila 2023 obsojen na dve leti in šest mesecev zapora

Kot so sporočili iz španske policije, so aretirali tudi vodjo organizirane kriminalne združbe, ki velja za "enega najbolj iskanih srbskih zločincev". Aretirali so ga že leta 2021, ko ga je njegovo nekdanje dekle prijavilo zaradi nasilja. Takrat so za njim razpisali mednarodno tiralico. Aprila 2023 je bil obsojen na dve leti in šest mesecev zapora. Po izreku sodbe mu je višje sodišče določilo hišni pripor. En mesec kasneje je pobegnil in bil od maja lani na begu.

Slobodan Milutinović je javnosti postal znan kot nogometni huligan in bodibilder. Poleg zlorabe nekdanjega dekleta je ovaden še 15 drugih kaznivih dejanj, med drugim umora, nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ter napada na policista.