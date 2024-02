Nad Aljasko odkrili štiri ruske lovce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz Severnoameriškega poveljstva obrambe zračnega prostora (NORAD) so v torek sporočili, da so v identifikacijski coni zračne obrambe (ADIZ) Aljaske odkrili štiri ruska vojaška letala.

Ruska letala so ostala v mednarodnem zračnem prostoru in niso vstopila v ameriški ali kanadski suvereni zračni prostor, so še navedli pri NORAD.

Pojasnili so še, da je preletavanje ruskih letal v tej coni redno in da teh dejavnosti ne obravnavajo kot grožnjo.

"ADIZ se začne tam, kjer se konča suvereni zračni prostor, in je opredeljen odsek mednarodnega zračnega prostora, ki zahteva takojšnjo identifikacijo vseh zrakoplovov v interesu nacionalne varnosti," še sporočajo iz poveljstva.

NORAD uporablja večplastno obrambno mrežo satelitov, zemeljskih in zračnih radarjev ter bojnih letal za sledenje letalom in obveščanje o ustreznih ukrepih, so še zapisali na uradni strani.