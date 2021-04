Načrti Madžarske: do maja bodo cepili štiri milijone ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Madžarski premier Viktor Orban je v tedenskem pogovoru za radio Kossuth danes napovedal, da bodo do začetka maja proti covid-19 cepili štiri milijone ljudi, do junija pa sedem. Obenem je zamaknil vrnitev dijakov v učilnice na deseti maj, po končanih maturitetnih izpitih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Premier je pojasnil, da bodo tudi letos dijaki zaključnih letnikov imeli le pisne izpite, tako kot je to bilo že lani. Glede načrtov, da bi 19. aprila odprli vrtce in osnovne šole, ni želel govoriti, poroča STA.

Veliko pozornosti je Orban namenil uspehom pri cepljenju. Trenutno so na Madžarskem proti covid-19 najmanj enkrat cepili skoraj 2,7 milijona prebivalcev. Glede na načrte jih bodo do maja cepili štiri milijone, do junija pa več kot sedem. V državi živi okoli deset milijonov ljudi, od tega jih je okoli osem milijonov odraslih.

Orban razočaran nad odzivom

Madžarski premier je sicer zaskrbljen, ker je število ljudi, ki so izrazili željo po cepljenju, precej nižje od zmogljivosti in količin cepiva. Zaenkrat je interes izrazilo okoli štiri milijone ljudi.

Na Madžarskem je v zadnjem dnevu v povezavi s covid-19 umrlo še 285 ljudi, potrdili pa so 7.325 novih okužb. V bolnišnicah je na zdravljenju 11.363 covidnih bolnikov, od tega jih je na ventilatorju 1.364.