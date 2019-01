Na ulicah Budimpešti znova več tisoč protestnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Budimpešti danes na pobudo opozicije potekajo novi množični protesti proti konservativni vladi madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki jih je sprožila nova delovna zakonodaja. Na ulicah in trgih madžarske prestolnice se je popoldne zbralo približno 10 tisoč protestnikov.

Protestniki, opremljeni s transparenti z napisi "Ne bomo sužnji" in "Fidesz mafija", so se najprej zbrali na Trgu junakov, nato pa so se podali pred parlament na trg Kossuth. Tam naj bi po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI zbrano množico nagovorilo več kot 15 govornikov.

Vladajoča stranka Fidesz je nove proteste pripisala delu kampanje ameriškega milijarderja Georgea Sorosa za evropske parlamentarne volitve. "Soros želi okrepiti sile priseljevanja ter mobilizirati stranke in organizacije, da napadejo vlade, ki priseljevanju nasprotujejo," je novinarjem dejal njen predstavnik Balazs Hidveghi.

Prav tako je Sorosa v videu, objavljenem na družbenem omrežju Facebook, za demonstracije obtožil predstavnik vlade Istvan Hollik. Kot je dejal, Soros financira proteste z namenom, da bi Madžarsko spremenil v priseljensko državo.

Z Madžari solidarno protestirajo tudi v Londonu in Linzu

V znak solidarnosti z Madžari sicer potekajo protesti tudi v Londonu in avstrijskem Linzu, številni pa so podporo obljubili na družbenem omrežju Facebook.

Poslanci vseh madžarskih opozicijskih strank so se v četrtek združili v skupnem boju proti konservativni vladi premierja Viktorja Orbana. Napovedali so, da bodo v boju proti vladajoči stranki Fidesz uresničili pet političnih točk. Gre za odpravo sporne delovne zakonodaje, zmanjšanje dovoljenega števila nadur za policiste, neodvisno sodstvo, sodelovanje Madžarske pri evropskem javnem tožilstvu ter neodvisni javni mediji.

Nova delovna zakonodaja, ki je stopila v veljavo v torek, med drugim število dovoljenih nadur povečuje z 250 na 400 ur letno, obdobje njihovega izplačila pa podaljšuje z enega leta na tri.

Če Orban ne bo izpolnil zahtev bodo sindikati sprožili opozorilno stavko po vsej državi

Vodja konfederacije madžarskih sindikatov MSZOSZ Laszlo Kordas je danes na demonstracijah napovedal, da bodo Orbanu v torek izročili seznam zahtev, vladi pa bodo dali na voljo pet dni, da sestavi pogajalsko ekipo. Če vlada ne bo izpolnila njihovih zahtev, bodo sindikati sprožili opozorilno stavko po vsej državi, protestniki pa bodo blokirali ceste in mostove, je dejal.

Madžarski sindikati in opozicija novo zakonodajo označujejo za suženjsko in opozarjajo, da vlada na ta način prikrito uvaja šestdnevni delovni teden. Orban po drugi strani izpostavlja, da je odločitev za nadure prostovoljna, protesti pa so po njegovem histeričen izpad opozicije.