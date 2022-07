Na tem angleškemu otoku še niso zabeležili primera okužbe s koronavirusom

V Združenem kraljestvu se spopadajo s petim valom koronavirusa, in čeprav je pritiska na bolnišnice in smrtnih žrtev z vsakim valom virusa manj, številni strokovnjaki še vedno pričakujejo, da bo zadnji val povzročil motnje v gospodarstvu, poroča DailyMail. Obstaja pa tudi malo manj znan delček britanskega ozemlja, kjer še niso zabeležili niti enega primera virusa, kaj šele, da bi se tam razširil val okužb.

Medtem ko se preostali svet še vedno spopada s posledicami zaprtja in uporabo mask, sta bili zadnji dve leti za 250 prebivalcev Tristana da Cunha – oddaljene skupine vulkanskih otokov v južnem Atlantskem oceanu – skorajda običajni.

Britansko čezmorsko ozemlje, ki je od Združenega Kraljestva oddaljeno 9.881 kilometrov, je dostopno le s tedensko vožnjo z ladjo iz Cape Towna v Južnoafriški republiki, občasno pa se okoli otoka gibajo ribiška in raziskovalna plovila.

Zaradi dolžine potovanja na otok ni prišel še niti en primer okužbe s koronavirusom, ladje pa so se sredi potovanja obrnile, če je kdo na krovu sumil, da je okužen z virusom. Britanska vlada je na otok poslala cepiva, čeprav so bila to bolj tradicionalna cepiva podjetja Oxford/AstraZeneca, saj je bilo treba cepiva mRNA podjetij Pfizer in Moderna hraniti pri ultra nizkih temperaturah in ne bi preživela potovanja.

Zaradi previdnostnih ukrepov otok ohranili brez primera koronavirusa

"Zaradi vseh naših previdnostnih ukrepov, ki so otok ohranili brez koronavirusa, smo lahko božič in novo leto praznovali bolj ali manj normalno," je dejal Stephen Townsend, eden od dveh skupnih upraviteljev otoka Tristan da Cunha, ki je delil tudi izkušnje otočanov s pandemijo.

Townsend je dejal, da se zaradi omejenih zdravstvenih ustanov in starajočega se prebivalstva veliko bolj bojijo bolezni covid-19. "Na otoku imamo le majhen zdravstveni center. Nimamo enote intenzivne terapije ali ventilatorjev," je dejal Townsend.

Prebivalstvo na otoku je starejše

"Tukajšnje prebivalstvo je relativno starejše in ima številne osnovne zdravstvene težave. Zato moramo biti zelo previdni. Na otoku živi le pet družin, ki jih sestavlja 218 posameznikov, preostali ljudje (30) pa živijo kot izseljenski delavci s svojimi družinami, med njimi zdravniki, medicinske sestre in učitelji. Glavno naselje na otoku je Edinburgh of the Seven Seas, ki je bilo ponovno naseljeno leta 1963 po evakuaciji celotnega otoka zaradi vulkanskega izbruha, ki se je zgodil dve leti prej.

Otok še danes ne dovoljuje vstopa obiskovalcem, vsi, ki se vračajo na otok, ali delavci pa morajo biti cepljeni, da lahko vstopijo na Tristan da Cunha. Pred odhodom morajo biti 10 dni izolirani v odobrenem hotelu v Cape Townu, nato pa opraviti test PCR.

Teden dni trajajoče potovanje do otoka je bilo otočanom v prid, saj bi se pri potencialno okuženih potnikih z virusom teoretično simptomi pojavili med potovanjem, zato bi jim lahko zavrnili vstop ali pa bi jih med testiranjem zaprli v karanteno na otoku.

Le leta 2021 zabeležili manjši preplah

Tristan da Cunha je doživel le en večji preplah, in sicer julija 2021, ko so se potniki na ribiški ladji MFV Edinburgh, ki je na otok priplula z oskrbovalno ladjo, začeli slabo počutiti. Testirali so jih na testu za koronavirus in "več" jih je bilo pozitivnih.

Townsend je povedal, da so se prebivalci otoka odločili, da bodo potnikom, pri katerih so bili testi negativni, dovolili vstop na otok, vendar so iz previdnostnih razlogov uvedli izključno zaporo otoka.

"Skupnost se je takrat odločila, da bodo za deset dni zaprti," je dejal. "Pisarne, trgovine in šole so bile zaprte, ljudje pa so ostali v svojih hišah, razen eno uro na dan, da so lahko nahranili živino in sprehodili pse. Osnovne potrebščine so jim iz trgovine dostavljali v domove," je povedal Townsend.

The second person clue was Queen Mary of Teck, the namesake of the peak of Tristan da Cunha island - a massive shield volcano. The only recorded eruption lasted from Oct 1961 to March 1962. The entire population of the island (264 people) had to evacuate until 1963. pic.twitter.com/iS1GCwSgOF — Geography Jill (@GeographyJill_) June 26, 2022

Po desetih dneh so bili vsi potniki, ki so prišli na kopno, ponovno testirani in so bili negativni, življenje v naselju pa se je normaliziralo. Marca 2020 je Tristan da Cunha, kjer je polovica prebivalcev starejša od 50 let, sprejel strogo politiko izolacije in dovolil izkrcanje na otoku le povratnikom in ključnemu osebju. Townsend je dejal, da je bila zapora za otok pomembna učna izkušnja o tem, kako bi lahko v prihodnje ravnali v primeru takšnega dogodka. Dodal je tudi, da je bilo sicer nekaj kršitev, vendar so bila pravila o zaprtju večinoma upoštevana.

Oddaljenost je prednost, a hkrati težava z dostavo cepiv

Čeprav je izolacija otoka pomagala pri zaščiti pred virusom, ki je pustošil po svetu, pa je njegova oddaljenost vplivala tudi na cepljenje prebivalstva.

Cepiva MRNA, ki sta jih izdelali podjetji Pfizer in Moderna, je bilo treba hraniti pri temperaturah od –80 do –60 stopinj Celzija, da so ostala primerna za uporabo. Za pot do otoka in vzdrževanje pa je bilo to nemogoče.

Na srečo je bilo treba cepivo podjetja Oxford/AstraZeneca, ki je uporabljalo bolj tradicionalno tehnologijo cepljenja, hraniti le pri temperaturi 8 stopinj Celzija, zato so na otoku uporabili to cepivo. "Kljub temu pa je bil logistični izziv za pridobitev podjetja Oxford/AstraZeneca še vedno velik," je povedal Townsend.

Cepiva je bilo treba prepeljati na Falklandske otoke, nato pa jih je mornariško plovilo HMS Forth v posebej izdelanih hladilnikih prepeljalo na Tristan da Cunha, kamor so prispela aprila 2021. Townsend je dodal, da so bili zelo hvaležni Agenciji za zdravstveno varnost Združenega kraljestva in drugim uradom za njihovo pomoč pri dostavi cepiv na otok.

Povedal je tudi, da je odstotek cepljenih otočanov visok, saj je 95 odstotkov odraslih opravilo dve cepljenji, preostali pa se niso cepili iz zdravstvenih razlogov. Ministrica za promet Wendy Morton je ob dostavi cepiv dejala, da je Združeno kraljestvo zavezano zagotavljanju cepiv svojim čezmorskim ozemljem.

Težave tudi z uvozom hrane

"Na otoku je bilo petmesečno obdobje, ko ni bilo uvoza svežega sadja in zelenjave," je dejal Townsend. Vendar je dejal, da so se otočani spoprijeli z izzivom in lani vzpostavili rastlinjak za hidroponiko, da bi v prihodnosti zagotovili preskrbo s hrano.

"Tristanci so odporni"

Ta odpornost je značilna za prebivalce najbolj izoliranega naselja na Zemlji, je dodal Townsend. "Tristanci so odporni. Najbolj se je zmanjšalo število Tristancev, ki potujejo v Južnoafriško republiko – zdaj so to le ljudje, ki potrebujejo zdravljenje, ki ga ne morejo dobiti na otoku," je dejal. Povedal je tudi, da prebivalci otoka pozorno spremljajo razmere v Združenem kraljestvu in Britancem na celini želijo vse najboljše.

V Angliji se je število okužb s koronavirusom skoraj podvojilo, vsak dan pa v bolnišnico sprejmejo več kot tisoč bolnikov z virusom.