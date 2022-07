Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Luka je z odliko magistriral na dunajski Diplomatski akademiji. Tanja in Tisa nista hoteli skrivati sreče, meni pa je jemalo sapo od ponosa," je na Instagramu zapisal predsednik države Borut Pahor.

Napis spremlja fotografijo Pahorja, Tanje Pečar in njunega sina Luke, ki je očitno končal magistrski študij na Dunaju. "To so trenutki, za katere živimo," je še zapisal Pahor, ki se bo letos po dveh mandatih poslovil z mesta predsednika države.

Luka Pečar Pahor je dodiplomski študij končal na FDV, kjer je obiskoval program mednarodnih odnosov. Čeprav se zdi, da načrtno stopa po očetovi poti, je to že večkrat odločno zanikal. "Ne, po svojih," je zatrdil v odgovoru na vprašanje, ali bo šel po očetovih stopinjah, je dejal v intervjuju iz leta 2016.